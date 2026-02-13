Nuovo stadio a Siracusa. Milazzo (Pd) rilancia: “impianto moderno, 15-20 mila posti e polo per eventi e Protezione civile”

Un nuovo stadio di calcio a Siracusa come leva non solo sportiva, ma anche urbana e turistica. È l’obiettivo al centro di un ordine del giorno presentato in Consiglio comunale con Massimo Milazzo, capogruppo del Partito Democratico, come primo firmatario. Un atto sottoscritto da consiglieri di opposizione e di maggioranza, a testimonianza di un tema considerato strategico e condiviso, almeno sul piano del principio. E approvato all’unanimità.

Milazzo spiega che parlare di nuovo stadio oggi significa “mettere sul tavolo una visione di lungo periodo”, che vada oltre le contingenze della squadra e delle stagioni sportive. “Se vogliamo ambire a una squadra che militi degnamente in Serie C e possa ambire alla Serie B – sostiene – dobbiamo creare le condizioni. E le condizioni sono uno stadio di almeno 15-20 mila spettatori”.

Nella visione del capogruppo Pd, però, la questione non è solo numerica. Il “nuovo stadio” dovrebbe essere un impianto moderno, facilmente raggiungibile da tutte le zone della città e anche dall’esterno, in grado di intercettare un pubblico più ampio e di contribuire a un’idea di turismo sportivo. Un nodo, secondo Milazzo, riguarda anche la gestione della sicurezza: lo stadio dovrebbe prevedere “parcheggi dedicati per la tifoseria ospite” per evitare che si ripetano episodi che in passato hanno creato problemi, con particolare riferimento ai disagi subiti in alcune aree della città, come la Borgata.

L’ordine del giorno, nelle intenzioni, apre anche a un’altra funzione: quella di una struttura polifunzionale. “Uno stadio moderno può diventare un centro strategico per la Protezione civile – evidenzia Milazzo – e nei periodi in cui non c’è calcio può essere il contenitore idoneo per grandi eventi, concerti e manifestazioni, soprattutto in estate”. Un’idea, quindi, di infrastruttura che lavori tutto l’anno e che non sia “solo calcio”, ma un tassello di rigenerazione e attrattività.

Il punto politico, poi, è quello delle scelte: farlo, dove farlo e con quali risorse. Milazzo sottolinea la necessità di una discussione pubblica e istituzionale: “compito della politica è progettare il futuro. Dobbiamo chiederci: vogliamo davvero questo stadio? Dove lo facciamo? Con fondi pubblici temo non ci sia la capacità, quindi bisogna ragionare su un luogo idoneo e magari su una finanza di progetto”.

Sul fronte localizzazione, Milazzo richiama un precedente urbanistico: l’ipotesi dei Pantanelli, prevista già nei primi anni 2000. Ma qui solleva dubbi netti. “Il vecchio PRG prevedeva il nuovo stadio ai Pantanelli, ma lì abbiamo un vincolo geologico importante e quindi un rischio idrogeologico notevole. In questi giorni stiamo vedendo quanto è fragile il nostro territorio”. A questo si aggiunge un altro problema: lo spazio. Per Milazzo un impianto moderno non può esaurirsi nello stadio. Serve un vero e proprio “mondo dello sport”, con strutture complementari: campi di allenamento, impianti satellite, campi polivalenti, e persino l’idea di piscina e servizi sportivi diffusi.

Il tema, adesso, passa al Consiglio comunale: l’ordine del giorno punta ad avviare un confronto strutturato su un’infrastruttura che, nelle intenzioni dei firmatari, dovrebbe diventare parte della pianificazione futura della città, tra ambizioni sportive, sicurezza, eventi e sviluppo economico legato anche al turismo.