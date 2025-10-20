Nuovo stadio di Siracusa, Midolo (FdI): “primo passo individuare l’area”

“Il primo passo deve essere l’individuazione dell’area su cui sorgerà il futuro impianto sportivo”. Così Ciccio Midolo, responsabile Dipartimenti Sport ed Enti Locali di Fratelli d’Italia Siracusa interviene sulla questione della realizzazione del nuovo stadio della città.

Si tratta, secondo Midolo, di un atto di “pianificazione e responsabilità che prescinde dalla categoria in cui militerà la squadra, dalla proprietà o da chi gestirà la struttura. Questa decisione rappresenta il punto di partenza indispensabile per programmare il futuro e consentire alla città di dotarsi di un’infrastruttura moderna, sostenibile e multifunzionale. Un nuovo stadio non è soltanto un luogo dedicato allo sport, ma un’opera strategica per lo sviluppo economico, turistico e urbano della città. Può generare indotto, riqualificare aree oggi sottoutilizzate e diventare un centro di aggregazione per famiglie, giovani e tifosi. È anche un simbolo di identità e orgoglio per l’intera comunità siracusana”.

Una scelta che, secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, “non deve essere condizionata da logiche di parte, ma guidata da una visione condivisa e di lungo periodo”.

Dopo un confronto con il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia “riteniamo – conclude – che individuare l’area oggi sia il primo passo concreto per poter progettare, cercare risorse e attrarre investitori, con l’obiettivo di consegnare finalmente a Siracusa un impianto degno della sua storia. Siracusa ha il diritto e il dovere di pensare in grande. Il nuovo stadio può e deve diventare un’opera di rinascita cittadina”.