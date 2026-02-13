Nuovo stadio. “Ho scelto Siracusa”: “trovare aree idonee e un modello di partenariato pubblico-privato”

Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, si è discusso del progetto per un nuovo stadio a Siracusa, un’idea promossa dal capogruppo del Partito Democratico, Milazzo. Il consigliere Matteo Melfi, assieme alla consigliera Nadia Garro, ha sottolineato l’importanza di dare mandato agli uffici competenti di individuare aree idonee per la costruzione, evitando così vincoli e rischi legati al piano regolatore attuale. Entrambi i consiglieri hanno espresso il loro supporto alla realizzazione dello stadio, proponendo un modello di partenariato pubblico-privato per garantire la sostenibilità del progetto. “È essenziale che il nuovo stadio non rimanga solo un sogno – ha affermato Melfi – specialmente dopo che le ultime richieste di finanziamento tramite il Pnrr sono state bocciate“. La proposta è stata votata all’unanimità dal Consiglio Comunale.

In merito al dibattito in Consiglio Comunale sul tema del nuovo stadio di calcio, nella qualità di coordinatore del movimento civico “Ho Scelto Siracusa”, già assessore allo Sport, anche Alessandro Spadaro reitera la posizione.

“Nel 2026 parlare di uno stadio realizzato dal Comune non è realistico. La politica oggi deve mettere regole chiare, individuare le aree idonee, aggiornare Prg e procedure e facilitare investimenti privati seri. Il Comune deve governare e controllare, non costruire e gestire direttamente infrastrutture complesse che rischiano di trasformarsi in un contenzioso permanente per mancanza di strutture manageriali adeguate – conclude –. Anche considerando le crisi che attraversano molte società sportive è evidente come il Comune non possa e non debba essere coinvolto in corresponsabilità dirette sulle sorti di impianti e club. Pensiamo al Siracusa, al quale auguriamo sinceramente di superare ogni problema, o a realtà come il Trapani, che fino a poco tempo fa non lasciavano presagire alcuna difficoltà: esempi che dimostrano quanto il mondo del calcio sia fragile e quanto le crisi possano esplodere anche in contesti che sembrano solidi. Per questo l’ente pubblico non può essere trascinato in responsabilità gestionali, polemiche, critiche o responsabilità finanziarie legate alle vicende delle società sportive. L’Unione Europea ha escluso l’utilizzo dei fondi Pnrr per stadi e ristrutturazioni di impianti sportivi, come dimostrano i casi di Firenze e Venezia. Questo ha imposto di spostare il tema dei finanziamenti su capitali privati o altre risorse. È un elemento che conferma come oggi l’unica strada credibile sia quella di attrarre investimenti, non caricare il bilancio comunale di opere non sostenibili. La posizione è condivisa con i nostri consiglieri comunali Matteo Melfi e Nadia Garro, ed è coerente con il progetto politico che fa capo a Edy Bandiera. Serve una visione moderna di partenariato pubblico-privato in cui il Comune pianifica, indirizza e controlla, e i privati investono e gestiscono assumendosi il rischio, considerando l’ente affidabile e serio. Solo così uno stadio può diventare un’opportunità vera per Siracusa”.