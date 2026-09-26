Nuovo terminal container ad Augusta: Salvini e Schifani all’inaugurazione dell’opera

Attualità · Porto

Una nuova grande infrastruttura entra nel futuro del porto di Augusta. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani mercoledì 30 settembre inaugureranno il nuovo terminal container dello scalo commerciale augustano, opera destinata ad aumentare sensibilmente gli spazi e le capacità operative di uno dei principali porti del Mediterraneo.

È il punto d’arrivo di un intervento dalla storia lunga e complessa, ma soprattutto un passaggio decisivo nella strategia che negli ultimi anni ha assegnato ad Augusta un ruolo sempre più centrale per il traffico merci e la logistica della Sicilia orientale.

Il progetto del nuovo terminal, per un investimento originariamente quantificato dall’Autorità di Sistema Portuale in circa 175 milioni di euro al lordo del ribasso, ha previsto l’ampliamento dei piazzali del porto commerciale nell’area a nord delle banchine esistenti. Quando nel giugno 2022 furono consegnati i lavori, il progetto prevedeva circa 600 metri di nuove banchine operative e un piazzale di circa 115 mila metri quadrati, con strutture predisposte anche per l’installazione delle gru destinate alla movimentazione dei container.

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I numeri aggiornati contenuti nel Programma operativo triennale 2026-2028 dell’Autorità portuale fotografano la dimensione dell’intervento: nella prima configurazione il nuovo terminal mette a disposizione ulteriori 575 metri di banchine e circa 116 mila metri quadrati di piazzali. Significa aumentare del 191% lo sviluppo delle banchine dedicate ai container e del 133% le superfici di piazzale rispetto alla situazione precedente.

E non dovrebbe finire qui. Una seconda fase di prolungamento consentirebbe al terminal di raggiungere complessivamente 845 metri di banchine e 176 mila metri quadrati di piazzali. Secondo le stime dell’Authority, una volta completato questo disegno lo scalo avrebbe spazi sufficienti per sostenere una movimentazione fino a circa 180 mila TEU, circa tre volte quella presa come riferimento dall’ente. Si tratta, precisa la stessa Autorità portuale, di una potenzialità infrastrutturale: il traffico realmente movimentato dipenderà dal mercato e dalla capacità dello scalo di attrarre operatori e nuove rotte.

Ed è proprio questa la vera sfida che comincia con il taglio del nastro. Il terminal non rappresenta soltanto nuovi metri di banchina, ma uno degli strumenti attraverso cui Augusta punta a consolidarsi come porto gateway della Sicilia orientale e piattaforma logistica nel Mediterraneo.

Una strategia costruita anche sulla progressiva specializzazione dei due principali scali del sistema portuale orientale: Augusta sempre più orientata verso container, merci, industria e grandi infrastrutture, mentre Catania concentra maggiormente altre tipologie di traffico. Già negli atti dell’Autorità portuale veniva indicata la necessità di “potenziare lo scalo di Augusta come porto gateway nel medio-lungo termine”, proprio in previsione dell’entrata in funzione del nuovo terminal.

A rafforzare la capacità di movimentazione contribuiranno anche le due grandi gru ship-to-shore di proprietà dell’Autorità portuale. Rimaste ferme per anni a causa di un contenzioso, sono state oggetto di un intervento da 10 milioni di euro per essere recuperate e utilizzate. Una volta operative permetteranno quasi di raddoppiare il potenziale di carico e scarico dei container.

L’inaugurazione arriva inoltre in una fase nella quale sul porto di Augusta si stanno concentrando diverse partite strategiche: dalla logistica all’intermodalità, fino alla prospettiva dell’hub nazionale per l’eolico offshore. Tasselli differenti di un unico processo che punta a trasformare lo scalo da grande porto industriale legato soprattutto al polo petrolchimico a piattaforma sempre più diversificata. In attesa di comprendere il futuro del presidente e commissario uscente Francesco Di Sarcina.