Nuovo volto per l’ingresso di Melilli: oltre 1 milione di euro per il rifacimento dell’asse viario principale

Un passo avanti concreto per la riqualificazione infrastrutturale del territorio: la Regione Siciliana ha approvato e finanziato un importante progetto del Comune di Melilli, stanziando 1.056.620,00 euro per il rifacimento del tratto viario di accesso a Melilli Centro e il ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione.

L’intervento riguarderà l’asse stradale che collega la bretella autostradale all’Area P.I.P. e all’Area A.S.I., zone strategiche per lo sviluppo produttivo, logistico ed economico del territorio melillese. Il progetto prevede la riqualificazione completa del manto stradale, con l’obiettivo di migliorare viabilità, sicurezza e accessibilità alle aree industriali, favorendo al contempo la competitività delle imprese locali e nuove opportunità occupazionali.

“Si tratta di un risultato di grande rilevanza per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco, On. Giuseppe Carta – frutto di una visione strategica chiara e di una programmazione attenta, che pone al centro lo sviluppo e la valorizzazione del territorio. Il futuro di Melilli passa anche da interventi strutturali come questo, capaci di generare impatti concreti sul piano economico e sociale”.