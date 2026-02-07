Occasione mancata per l’Albatro: Sassari rimonta e strappa il 27-27

Al Pala Santoru finisce in parità, ma a recriminare è la Teamnetwork Albatro che getta letteralmente alle ortiche la vittoria. Finisce 27 pari al termine di una partita che, nel secondo tempo, i siracusani erano riusciti a portare sul +5 in proprio favore.

Bianco blu privi di Guggino e Sciorsci, rimasti ai box per leggeri infortuni, con un roster che subisce anche due espulsioni nella ripresa.

Nel primo tempo i padroni di casa vanno sul +4 e danno l’impressione di poter gestire il vantaggio. A loro favore anche l’espulsione diretta di Angiolini che dopo 14 minuti è costretto a lasciare il campo per un fallo su Pugliese, ritenuto grave dalla coppia arbitrale.

La reazione dei siracusani, privati di una pedina fondamentale, sorprende i sardi che in poco meno di 2 minuti vengono riacciuffati dal sette siciliano.

Gli uomini di Durkovic accusano il colpo e provano a riprendere il bandolo della matassa, ma dopo essersi riportati sul +2 subiscono la nuova rimonta e addirittura il sorpasso realizzato da Nuno Santos al ventiduesimo.

L’Albatro gioca bene e difende aggressivo. I siracusani restano ancora in vantaggio, ma a 2 secondi dalla sirena Campagna, dimenticato davanti a Hermones, realizza il gol che manda le squadre al riposo sul risultato di parità.

Nel secondo tempo, dopo un avvio equilibrato, inizia il martellamento in avanti di Cirilo e compagni. Gli uomini di Garralda serrano la difesa e in avanti riescono a bucare la porta sarda.

Al 13’ arriva il vantaggio massimo, il 23 a 18 segnato da capitan Vinci che sembra spianare la strada ai siracusani.

Gli albatrini tengono, poi al 20’ vengono privati anche di Cirilo espulso dalla coppia arbitrale. Sassari ci crede e, con un devastante 5 a 0 riesce a recuperare e portarsi in vantaggio con Furtado. Quindi il nuovo pareggio dei siracusani e, dopo l’errore in avanti dei padroni di casa, il tentativo vano di riprendere una vittoria che per l’Albatro avrebbe voluto dire riportarsi a -1 in classifica dai sardi.