Ocean Viking recupera il corpo di una donna: rotta verso Siracusa

La Ocean Viking, nave della Ong Sos Mediterrane, ha recuperato il corpo senza vita di una donna nell’area di ricerca e soccorso maltese. La salma, secondo le informazioni diffuse dall’equipaggio attraverso X, potrebbe essere una delle 380 vittime scomparse la scorsa settimana durante i tentativi di attraversamento del Mediterraneo.
Nel tardo pomeriggio di oggi, la nave ha aggiornato la propria rotta verso la Sicilia, con destinazione Siracusa, dove l’arrivo è previsto intorno alle 19:00 secondo i dati AIS.
Ong ha espresso il proprio cordoglio, definendo la tragedia come “un’altra vittima dei trafficanti”.
Le operazioni della Ocean Viking continuano a testimoniare le drammatiche condizioni dei migranti che tentano la traversata del Mediterraneo centrale, mentre le autorità locali si preparano ad accogliere la salma a Siracusa.
