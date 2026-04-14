Odori molesti a Solarino, scatta l’allerta. Spada: “Immediatamente contattati enti competenti e Arpa”

A Solarino una persistente ondata di odori sgradevoli sta creando preoccupazione tra i cittadini. Il fenomeno, segnalato a partire dalle prime ore della mattinata, sarebbe riconducibile a un fuori servizio verificatosi nella zona industriale e, secondo le prime comunicazioni, potrebbe protrarsi per diversi giorni.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Tiziano Spada, si è attivata con tempestività per affrontare l’emergenza. Sono stati immediatamente contattati gli enti competenti e ARPA, al fine di accertare la natura delle sostanze eventualmente disperse nell’aria e monitorare l’evoluzione della situazione.

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulla tipologia degli odori né sui possibili rischi per la salute pubblica, ma le verifiche sono in corso. In via precauzionale, il Comune invita la popolazione ad adottare alcune semplici misure di sicurezza, tra cui evitare di lasciare le finestre aperte, soprattutto nelle ore in cui il fenomeno risulta più intenso.

Fondamentale anche il contributo dei cittadini nel monitoraggio diffuso: è stato infatti richiesto di segnalare eventuali episodi tramite l’app Nose o attraverso il portale dedicato, strumenti utili per raccogliere dati e supportare le attività di controllo ambientale.

La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità locali e degli organi tecnici, mentre cresce l’attenzione della comunità in attesa di chiarimenti sulle cause del disservizio e sui tempi di risoluzione.