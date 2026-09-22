OFF XVIII: ieri sera Roberta Torre premiata per il film “Scarpe rotte”

Cultura · il festival

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“Scarpe rotte” di Roberta Torre ha dato il via alle proiezioni della XVIII edizione dell’Ortigia Film Festival, all’Arena Minerva di Siracusa. La regista ha ricevuto, dalle direttrici di OFF Lisa Romano e Paola Poli, il Premio Speciale per il film presentato in apertura delle Notti Veneziane, nell’ambito dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Sul palco anche l’interprete Alfonso Guadagnino.

Sempre all’Arena Minerva è stata poi la volta della proiezione, in anteprima nazionale, de “La balena e il musicista” di Valentin Paoli, per la sezione La voce del Mare, in collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio. Sul palco la presidente dell’AMP Plemmirio, Patrizia Maiorca.

Grande attesa oggi per l’arrivo a Siracusa di Claudia Gerini, protagonista assoluta della giornata. Alle 17:30, nello spazio OFF Books al Gutkowskino, l’attrice presenterà il suo libro “Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice”. Alle 21:00, all’Arena Minerva, per OFF Talk incontrerà il pubblico in un’intervista con Claudia Catalli, al termine della quale le sarà consegnato il Premio all’Eccellenza Cinematografica.

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Dalle 18:30, presso la Sala Vittorini, si terranno le proiezioni dei cortometraggi del Concorso Internazionale e della sezione OFF Scuole (programma completo disponibile nel comunicato).

All’Arena Minerva si inizia alle 19:30 con una proiezione speciale: “Voci e Passioni – Teatro in Scena, Cinema in Azione”, prodotto dall’Associazione Sa.Li.Rò in collaborazione con Fondazione INDA e MADE Program.

Alle 21:30, per la sezione Cinema & Animazione, il corto “The Clouds of Odessa”, per la regia di Luca Arcangeli. A seguire, “Auber 89” di Giuseppe Schillaci inaugurerà il Concorso Internazionale Documentari: il regista incontrerà il pubblico in una conversazione con Monica Cartia.