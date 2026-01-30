Offerte per i funerali. La Cassazione riapre il caso di don Cafra: a giudizio in appello

La vicenda giudiziaria che riguarda Vincenzo Cafra non è ancora chiusa, nonostante l’assoluzione pronunciata in primo grado dal GUP del Tribunale di Siracusa. A riaccendere i riflettori è stata la Corte di Cassazione, che ha deciso di non archiviare definitivamente il caso ma di rimetterlo in gioco, disponendo la conversione del ricorso della Procura in appello.

In sostanza, il massimo organo della giustizia italiana non ha stabilito se Cafra sia colpevole o innocente, ma ha affermato che la questione non poteva essere risolta direttamente in Cassazione, perché tocca aspetti di merito che devono essere valutati da un giudice di secondo grado. Per questo motivo, gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Appello di Catania, che dovrà ora riesaminare l’intera vicenda.

Tutto nasce dall’accusa di estorsione legata alla richiesta di somme di denaro in occasione di cerimonie funebri. In primo grado, il GUP di Siracusa aveva assolto Cafra, ritenendo che non fosse stata dimostrata alcuna reale intimidazione e che le somme richieste rientrassero nel concetto di offerta volontaria, priva di coercizione. Secondo il giudice, inoltre, il diritto canonico impedisce di rifiutare la celebrazione di un funerale, escludendo quindi una pressione concreta e penalmente rilevante.

La Procura di Siracusa, però, non ha condiviso questa lettura e ha deciso di impugnare l’assoluzione, sostenendo che la sentenza avesse sottovalutato il contesto e il significato giuridico delle richieste di denaro. In particolare, il pubblico ministero ha richiamato il principio secondo cui i sacramenti e le esequie devono essere gratuiti, e che le offerte dei fedeli non possono trasformarsi in somme pretese come un diritto. Da qui l’idea che, se accompagnata da pressioni o minacce, la richiesta di denaro possa configurare un ingiusto profitto, fino a integrare un’ipotesi di estorsione o, quantomeno, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Il punto centrale, per l’accusa, non è solo la richiesta economica in sé, ma il clima di pressione che si sarebbe creato nei confronti dell’agenzia di onoranze funebri. Anche se formalmente un funerale non può essere negato, l’intenzione di ostacolare l’attività professionale dell’impresario – secondo la Procura – avrebbe potuto essere percepita come una minaccia reale, capace di condizionare il comportamento della persona offesa.

Quando il caso è arrivato in Cassazione, però, i giudici hanno rilevato un elemento decisivo: il ricorso della Procura non si limitava a segnalare errori di diritto, ma chiedeva una nuova valutazione delle prove, delle testimonianze e dei fatti. Un tipo di analisi che non spetta alla Cassazione, ma alla Corte di Appello.

Da qui la decisione di convertire il ricorso in appello, riaprendo di fatto il giudizio. Ora sarà la Corte di Appello di Catania a stabilire se la richiesta di denaro per le esequie sia stata una libera scelta, maturata in un contesto lecito, oppure il risultato di una pressione indebita.