Oggi a Siracusa incontro aperto al pubblico con Arpa e Cnr sulle emissioni industriali

Si terrà oggi pomeriggio all’Urban center a Siracusa alle 17:30 un incontro dal titolo Arpa Sicilia e Cnr – incontro con i cittadini sul tema App Nose.

“Trattare lo spinoso argomento delle emissioni industriali in un territorio come quello dell’Aerca di Siracusa, con un dibattito aperto ai cittadini, comporta lo sforzo e la volontà di condividere le novità e i traguardi raggiunti sino a oggi – si legge in una nota del comitato Stop Veleni Augusta Priolo Melilli Siracusa -. La citizen science, scienza alla portata di tutti, offre un notevole contributo alla ricerca nella misura in cui ai cittadini più attivi viene assegnato il ruolo di “sentinelle dei territori. L’incontro dunque oltre ad essere un aggiornamento sullo stato dell’arte sarà una occasione per narrare in termini semplici le frontiere che la scienza dell’atmosfera e non solo può traguardare grazie all’aiuto di semplici cittadini”.