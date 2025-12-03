Oggi a Siracusa la presentazione della Sacrestia Torres restaurata

Oggi, mercoledì 3 dicembre alle 19 nella Chiesa Cattedrale a Siracusa, la presentazione della Sacrestia Torres restaurata (secc. XVII – XVIII).
L’incontro sarà aperto dai saluti dell’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto. Interverranno don Helenio Schettini, direttore della Biblioteca Alagoniana, che parlerà del “Culto eucaristico post tridentino” e il prof. Paolo Giansiracusa, storico dell’Arte, che terrà una relazione dal titolo “La sacrestia ritrovata”.
