Oggi alle 16 messa dell’arcivescovo Lomanto nella chiesa del Cimitero di Siracusa

Attualità · TUTTI I SANTI

Oggi, domenica 1 novembre, alle ore 16.00, mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa, celebrerà la Santa Messa nella chiesa del Cimitero di Siracusa.

Oggi è il giorno in cui si celebra la Solennità di tutti i Santi. La Chiesa onora quanti con la propria vita hanno testimoniato l’amore di Cristo. I Santi non sono solo quelli scritti nei calendari e che la Chiesa ha dichiarato come tali. Papa Francesco parlava dei Santi della porta accanto: uomini e donne, mamme e papà, anziani, adulti, giovani, ragazzi e bambini che uniti in Cristo hanno vissuto nella quotidianità le beatitudini del Vangelo.

I fedeli, dall’1 all’8 novembre, visitando il Camposanto o una Chiesa, potranno ottenere i benefici dell’Indulgenza Plenaria alle solite condizioni: confessione, comunione, credo, preghiera per il Papa.