Oggi è il Giorno della Memoria, perché il 27 gennaio?

Oggi, 27 gennaio, si celebra il Giorno della Memoria, una ricorrenza istituita in Italia con la Legge n. 211 del 20 luglio 2000 per ricordare una delle pagine più buie della storia contemporanea.

La data non è casuale: il 27 gennaio 1945 l’esercito sovietico entrò nel campo di concentramento di Auschwitz, rivelando al mondo l’orrore dello sterminio nazista. Quel giorno segnò simbolicamente la fine dell’inganno e del silenzio che avevano circondato la Shoah.

Il Giorno della Memoria nasce per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei italiani, gli italiani deportati nei campi di concentramento, la prigionia, la morte e la disumanizzazione sistematica attuata dal regime nazifascista.

Come recita l’articolo 1 della legge istitutiva, la commemorazione è dedicata anche a coloro che, a rischio della propria vita, si opposero al progetto di sterminio, salvando altre persone e proteggendo i perseguitati, dimostrando che anche nei momenti più oscuri è possibile scegliere l’umanità.

Il Giorno della Memoria non è soltanto un momento di commemorazione, ma un richiamo collettivo alla responsabilità storica e civile: ricordare significa vigilare, affinché l’odio, la discriminazione e l’indifferenza non trovino mai più spazio nella società.