Oggi è il primo giorno d’autunno, le giornate si accorciano

Attualità · Astronomia

L’estate è ufficialmente alle spalle. Alle 2:05 di mercoledì 23 settembre si è verificato l’equinozio d’autunno, il momento in cui il Sole si trova esattamente allo zenit sopra l’equatore terrestre, cioè perpendicolare alla testa di un ipotetico osservatore posto su quella linea.

Anche se spesso se ne parla come di un giorno intero, l’equinozio indica in realtà un istante preciso, legato a un fenomeno astronomico il cui orario varia di anno in anno.

“Notte uguale”, ma non proprio

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Il termine deriva dal latino aequa nox, “notte uguale”: intorno agli equinozi di primavera e d’autunno il dì, cioè il periodo tra l’alba e il tramonto, ha all’incirca la stessa durata della notte, perché i due emisferi ricevono un’illuminazione quasi equivalente. Nei solstizi, invece, le ore di luce raggiungono il loro massimo, in estate, o il loro minimo, in inverno.

In Italia, però, la luce continuerà ancora per qualche giorno a prevalere sul buio. Il motivo è la rifrazione atmosferica: l’atmosfera curva i raggi solari e ci permette di vedere il Sole qualche minuto prima che sorga davvero e qualche minuto dopo che è tramontato.

Da qui in avanti, nell’emisfero boreale le giornate si accorceranno progressivamente fino al solstizio d’inverno, mentre nell’emisfero australe comincia la primavera.

Perché le stagioni cambiano data

Equinozi e solstizi non cadono sempre nello stesso giorno. In Italia la primavera arriva tra il 20 e il 21 marzo, l’estate tra il 20 e il 21 giugno, l’autunno tra il 22 e il 23 settembre e l’inverno tra il 21 e il 22 dicembre. Queste oscillazioni dipendono dalla differenza di durata tra l’anno solare e quello del calendario, la stessa ragione per cui esistono gli anni bisestili, che servono a rimettere i conti in pari.

Il ruolo dell’asse terrestre

Alla base di tutto c’è l’inclinazione dell’asse terrestre, pari a circa 23,4 gradi rispetto alla perpendicolare al piano dell’orbita. È questa inclinazione, insieme al moto della Terra attorno al Sole, a determinare l’alternarsi delle stagioni. Gli equinozi cadono a marzo e a settembre, quando il Sole attraversa il piano dell’equatore.