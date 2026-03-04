Oggi è la Giornata mondiale contro l’HPV: a Siracusa open day e vaccinazioni, l’Asp punta sulla prevenzione

In occasione della Giornata mondiale contro il Papillomavirus, che si celebra oggi 4 marzo, l’Asp di Siracusa rilancia l’importanza della prevenzione contro una delle infezioni sessualmente trasmissibili più diffuse a livello globale, che colpisce sia uomini che donne.

Secondo quanto evidenziato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Istituto Superiore di Sanità, la vaccinazione rappresenta uno strumento fondamentale di tutela della salute, in grado di prevenire fino al 90% dei tumori correlati all’HPV. Tra questi rientrano il carcinoma della cervice uterina, dell’ano, della vagina e della vulva, oltre a patologie croniche come verruche e condilomi.

Per sensibilizzare la popolazione e favorire l’accesso alla vaccinazione, l’Asp di Siracusa ha organizzato due giornate dedicate. Il 4 e il 6 marzo 2026, dalle ore 9 alle 12, sarà possibile ricevere informazioni e prescrizioni presso il Centro Gestionale Screening dell’ospedale Rizza di Siracusa. Un ulteriore appuntamento è previsto oggi, 4 marzo, negli stessi orari, all’ospedale Muscatello di Augusta, nel reparto Screening Pap-Test situato al secondo piano del nuovo padiglione.

La vaccinazione anti-HPV è disponibile a partire dagli 11 anni per ragazzi e ragazze. La prenotazione può essere effettuata online attraverso il portale dell’Asp di Siracusa oppure rivolgendosi al proprio medico di famiglia o pediatra. In particolare, la vaccinazione è gratuita per i maschi dagli 11 ai 23 anni e per le donne dagli 11 ai 30 anni; nella fascia tra i 30 e i 45 anni è comunque gratuita con prescrizione medica.

Accanto alla vaccinazione, l’Asp sottolinea il ruolo cruciale degli screening nella prevenzione del cervico carcinoma. Il programma prevede il Pap Test per le donne tra i 25 e i 29 anni e l’HPV Test per la fascia tra i 30 e i 64 anni. Per aderire è possibile prenotare tramite il call center dedicato.

Prevenzione, informazione e diagnosi precoce restano dunque le armi principali per contrastare il Papillomavirus e ridurre in modo significativo l’incidenza dei tumori correlati.