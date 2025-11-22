Oggi è l’anniversario della morte di Mario Minniti: ecco chi era il pittore siracusano amico e modello di Caravaggio

È considerato uno dei più importanti artisti siciliani del Seicento e un orgoglio per la città di Siracusa. Mario Minniti (Siracusa, 8 dicembre 1577 – 22 novembre 1640) fu pittore, allievo e amico di Michelangelo Merisi da Caravaggio, con il quale condivise anni di intensa collaborazione e di influenza artistica reciproca.

Nato da Girolamo Minniti, probabilmente un orefice, e Diana Minniti, Mario dimostrò fin da giovane una spiccata sensibilità per l’arte. Dopo un primo apprendistato in Sicilia, nel 1593 si trasferì a Roma, dove frequentò la bottega di Lorenzo Siciliano. È qui che avvenne l’incontro destinato a segnare la sua vita e la sua carriera: quello con Caravaggio.

Tra i due nacque un rapporto profondo, umano e artistico. Minniti divenne modello e collaboratore del grande maestro lombardo, comparendo in numerose sue opere giovanili, tra cui Il suonatore di liuto, I bari e La vocazione di San Matteo.

Secondo alcuni studiosi, il legame tra i due artisti andò oltre la semplice amicizia, testimoniando un’intimità che traspare anche dalla sensibilità dei ritratti di Minniti nelle tele caravaggesche.

Nel 1603, Mario Minniti si sposò – pare contro la propria volontà – e pochi anni dopo lasciò Roma.

Nel 1606 tornò in Sicilia, dove diede vita a una bottega molto attiva a Siracusa, affermandosi come uno dei principali interpreti del linguaggio caravaggesco nel Sud Italia.

Nel 1608 ospitò nuovamente Caravaggio in fuga da Malta, aiutandolo a ottenere la commissione per il celebre Seppellimento di Santa Lucia, oggi conservato nella chiesa siracusana di Santa Lucia al Sepolcro.

Tra le sue opere più note figurano la Madonna del Soccorso nella chiesa di San Giovanni Battista a Vizzini, e diverse tele custodite nel Museo del Convento dei Cappuccini a Caltagirone.

Lo stile di Minniti, pur ispirato al naturalismo drammatico di Caravaggio, si distingue per una pittura più intima e domestica, caratterizzata da toni caldi e da un’attenzione al sentimento umano e alla devozione popolare.

Questa fusione tra luce caravaggesca e dolcezza mediterranea rese la sua arte particolarmente amata in Sicilia, dove contribuì alla diffusione del linguaggio barocco.

Oggi Mario Minniti è ricordato non solo come il “compagno d’arte” di Caravaggio, ma come un artista di grande sensibilità, capace di interpretare lo spirito del suo tempo e di lasciare a Siracusa un’eredità artistica di straordinario valore.