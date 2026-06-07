Oggi la solennità del Corpus Domini: alle 18:30 Pontificale e Processione eucaristica

Oggi domenica 7 giugno 2026, nella Solennità del Corpus Domini, alle ore 18.30 l’Arcivescovo di Siracusa S.E. Mons. Francesco Lomanto presiederà il Pontificale per tutta la Città, nella Basilica~Santuario Madonna delle Lacrime.

La plurisecolare processione del Corpus Domini, è la più importante di tutto l’anno: Gesù si nasconde nell’Eucarestia: ci precede, è Vivo. É Gesù stesso che si fa pane di vita: cammina con noi e si dona per noi.

Dopo la Celebrazione della Santa Messa, la processione prenderà avvio dal Santuario della Madonna delle Lacrime verso la Parrocchia San Tommaso Apostolo al Pantheon, dove l’Arcivescovo terrà il discorso e impartirà la benedizione eucaristica alla Città di Siracusa.

Papa Leone XIV in questa settimana ha incoraggiato tutti a mantenere viva la processione del Corpus Domini, un invito che è rivolto a chi ha fede in Gesù Eucarestia.

In tutta la Città di Siracusa, la Celebrazione Eucaristica delle ore 18.30 in Santuario sarà l’unica Santa Messa pomeridiana, alla quale parteciperanno tutti i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i diaconi, i Cavalieri del Santo Sepolcro, le Comunità parrocchiali, i gruppi, le associazioni, i movimenti che porteranno in processione i propri stendardi, labari, insegne e gonfaloni.