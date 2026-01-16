Oggi sarà presentata la quinta Lettera Pastorale dell’arcivescovo di Siracusa: “Fidem Servavi”

Oggi sarà presentata la quinta Lettera Pastorale dell’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, intitolata “Fidem Servavi”.

L’iniziativa, promossa dal Vicariato di Siracusa, prevede alle 18 nella Basilica Santuario Madonna delle lacrime, la santa messa presieduta dall’arcivescovo Lomanto. Seguirà, alle ore 19, nel salone “Giovanni Paolo II” del centro convegni del Santuario, la presentazione della Lettera Pastorale “Fidem Servavi” – Conservare e vivere la fede nel mondo di oggi – a cura di Salvatore Cannizzaro e Rosaria Ricciardi.

“Trasformati dall’efficacia della Parola di Dio, camminiamo alla sua presenza, aprendoci ogni giorno al dono della sua grazia, lasciando spazio a Lui nella preghiera fiduciosa e costante, affinché la nostra fede cresca sempre più e si alimenti incessantemente con l’afflato della stessa preghiera”, scrive l’arcivescovo Lomanto a conclusione della Lettera Pastorale che è stata pubblicata il 24 ottobre scorso, nel giorno del suo quinto anniversario dell’Ordinazione Episcopale e dell’inizio del ministero nella Diocesi di Siracusa.