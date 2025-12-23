“Ogni vita conta”: volontari Telethon in azione a Siracusa e provincia

I volontari del coordinamento Telethon di Siracusa e Ragusa, persone dedite al servizio dell’umanità ammalata, con modalità tra le più diverse ed originali, stanno partecipando ad un evento di grande portata, la Campagna nazionale Telethon per sostenere la raccolta fondi in favore della ricerca per le malattie genetiche rare nei bambini. Il sostegno economico, avviato con la Campagna di Raccolta fondi pro Telethon, mira a prevedere cure realmente accessibili al maggior numero di pazienti, ossia i piccoli ammalati di malattie genetiche rare.

Le professionalità più svariate, coordinate, per Siracusa e Ragusa, da una persona speciale, che costituisce il fulcro di Telethon in zona, Giovanni Girmena, si muovono come un fiume umano per realizzare, come di consueto, le note giornate del mese di dicembre, dedicate alle Raccolte fondi. Le Raccolte, denominate “Dona Ricerca, perché ogni vita conta” o “A Natale fai un dono che dona” o “ L’unione fa la cura”, sono molteplici e si moltiplicano di anno in anno negli istituti comprensivi di Siracusa e provincia ed in vari Istituti di scuola secondaria di secondo grado, tra cui vari licei, impegnando i giovani studenti nella vendita delle scatole di cuori di cioccolato, intesa a raccogliere fondi da destinare alla ricerca pediatrica. Alcuni plessi scolastici si sono attivati trasformandosi in laboratori di solidarietà, attraverso la distribuzione dei cuori, con merende solidali, ciambelline day, tombole ed altre iniziative, educando i ragazzi all’empatia ed al valore di essere i buoni e fattivi cittadini del futuro. Un grande coinvolgimento anche da parte dei genitori, confermando così un forte patto educativo tra scuola e famiglia per un investimento, quello solidale, che non fallisce mai. Numerose le Associazioni che si prodigano per la Campagna di aiuti, tra cui l’Università delle Tre Età di Priolo Gargallo, l’ass. Bersaglieri e Carabinieri, l’ass. d’Arma Aeronautica, Anfass Modica, Ragusa, Palazzolo Acreide, Proloco, Azione Cattolica, amministrazione comunale di Avola, Misericordia, Lions, Associazioni sportive o solo singoli volontari per un giorno.

Giovanni Girmena coordina da anni, con evidente entusiasmo e passione, i tantissimi volontari ed i delegati di Associazioni militaristiche e non, di servizio, gruppi sportivi, culturali, sociali, di volontariato ospedaliero, oncologico, centri commerciali, piazze, enti filantropici, Forze dell’Ordine, Forze Armate ed ogni esponente dei numerosissimi gruppi di volontari di ogni paese delle province siracusana e ragusana, che collaborano con grande solerzia ed amore incondizionato da anni con Telethon come partners, offrendo la propria disponibilità personale alle molteplici iniziative di solidarietà in favore della ricerca. Le Campagne di piazza di Natale avvengono con la distribuzione di scatole di cioccolatini a forma di cuore e di altri oggetti per implementare la Raccolta di fondi da destinare alla ricerca. Le iniziative sono davvero entusiastiche, diversissime tra loro e si vanno attuando sul territorio provinciale. I volontari Telethon hanno progettato come muoversi nei vari territori per effettuare la Raccolta in favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e neuromuscolari. I volontari Telethon, con le Campagne promozionali, stanno portando i valori propri della Fondazione tra la gente. Grazie a loro e grazie a Giovanni Girmena, il radicamento delle varie iniziative nei territori negli anni è cresciuto in modo esponenziale e la Fondazione è oggi una realtà di riferimento per milioni di italiani. Chi si spende in qualità di volontario, tra cui anche scuole, Licei, dirigenti scolastici, docenti, genitori e bambini stessi impegnati, lo realizza in quanto crede fortemente nella missione di Telethon ed intraprende un percorso di costante presenza e di contributo fattivo alle iniziative realizzate sul territorio. Da quel momento, il volontario incomincia l’attività di “donatore di tempo”, supportando la Raccolta fondi e distribuendo i prodotti solidali, legati alle Campagne di Piazza nazionali.

Il coordinatore provinciale della Fondazione Telethon, Giovanni Girmena, affianca i numerosissimi punti di Raccolta ed i volontari Telethon nelle piazze e nei siti di tantissimi Comuni delle Province di Siracusa e di Ragusa, che hanno aderito all’evento benefico, fiore all’occhiello del settore medico-scientifico italiano, noto in tutto il mondo. Il coordinatore Girmena svolge il ruolo di supervisore delle attività di volontariato, cercando di far crescere i volontari nelle province di pertinenza, sviluppando la raccolta fondi con iniziative locali tra le più diverse per coinvolgere le persone presenti con azioni di divulgazione e di sensibilizzazione, opera quindi come “ambasciatore” di Telethon presso le comunità locali.

Telethon investe sulla terapia genica e sostiene l’innovazione. Grazie ad investimenti in tecnologie di trasferimento genico, la Fondazione Telethon costituisce uno dei principali sostenitori del suo potenziamento come pratica medica, oggi con successo applicata anche al di là dell’ambito delle malattie rare.