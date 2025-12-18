Ok all’emendamento su progetto “Educare al rispetto”. Ternullo (FI): “stanziati due milioni di euro”

“Sono molto soddisfatta per l’approvazione in Commissione Bilancio del mio emendamento alla manovra volto a prevenire e contrastare bullismo, cyberbullismo e violenza di genere attraverso progetti formativi basati sull’attività sportiva nelle scuole”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo, componente della Commissione contro il Femminicidio e in quella per l’infanzia e l’adolescenza.

“Grazie allo stanziamento di 2 milioni di euro – sottolinea – nel 2026 potrà proseguire il progetto “Educare al rispetto – Sport e Salute” che integra gli sport da combattimento, come kickboxing, boxe, judo e arti marziali, con l’educazione alla parità di genere, offrendo agli studenti strumenti concreti per il controllo dell’aggressività, la gestione delle emozioni, la prevenzione della violenza sulle donne e il rispetto reciproco. Grazie alle risorse stanziate, potremo aumentare il numero delle scuole coinvolte, con una ricaduta significativa sulle fasce d’età più esposte alle dinamiche di bullismo e stereotipi di genere. Ringrazio i colleghi della Commissione e il governo per aver accolto e condiviso la necessità di questa iniziativa”.