Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Carianni: “Il nostro concittadino Auteri scelto come tedoforo è motivo d’orgoglio per Floridia”

“La scelta del floridiano Giuseppe Auteri come tedoforo per il viaggio della torcia olimpica dei Giochi di Milano-Cortina 2026 è una notizia che ci riempie di orgoglio. Voglio complimentarmi con lui a nome della Giunta che rappresento e dell’intera città di Floridia”. Lo dichiara Marco Carianni, sindaco di Floridia, a proposito della scelta del Team Tedofori Milano-Cortina 2026 di affidare a Giuseppe Auteri, atleta floridiano tesserato con gli Insuperabili, un pezzo del viaggio della torcia delle Olimpiadi invernali che si svolgeranno in Italia. Auteri sarà uno dei 10.001 tra atleti e sportivi che percorreranno l’Italia, da sud a nord, portando la Fiamma Olimpica.

“Conosco personalmente Giuseppe – aggiunge Carianni – e sono felice che il suo amore per lo sport e la sua abnegazione siano stati premiati con un riconoscimento così importante. L’attività che svolge nel sociale, unita ai risultati che ha ottenuto, lo rendono un esempio da seguire per i suoi coetanei e le giovani generazioni. Nel suo viaggio con la torcia olimpica rappresenterà l’intera comunità floridiana, per questo lo incontrerò personalmente nei prossimi giorni per congratularmi e augurargli di vivere questa esperienza con orgoglio e passione”.