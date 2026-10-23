Oltre 10 milioni ai Comuni della provincia di Siracusa. Al capoluogo appena 100 mila euro

Politica · Fondi regionali

Oltre 10,1 milioni di euro distribuiti tra i Comuni della provincia di Siracusa per interventi di riqualificazione urbana, manutenzione delle strade, recupero degli edifici scolastici e valorizzazione degli spazi pubblici. Ma nell’elenco dei finanziamenti regionali emerge un dato che riguarda direttamente il capoluogo: al Comune di Siracusa risultano destinati appena 100 mila euro, una somma decisamente contenuta rispetto agli stanziamenti previsti per diversi centri della provincia. È quanto emerge dall’analisi della manovra regionale, che riporta i contributi destinati agli enti pubblici e gli interventi finanziati.

Per Siracusa l’unica voce individuata è quella relativa agli «interventi di manutenzione stradale sul territorio comunale», per un importo di 100 mila euro. Nessun altro progetto intestato direttamente al Comune capoluogo compare nell’elenco esaminato. Un dato che assume particolare rilievo se confrontato con le risorse assegnate agli altri centri del territorio.

Augusta, per esempio, ottiene 500 mila euro per la rigenerazione urbana del Castello Aragonese nel borgo marinaro di Brucoli e altri 840 mila euro per la riqualificazione stradale nel tratto compreso tra il Faro Santa Croce e Brucoli. Quest’ultimo intervento comprende il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di percorsi pedonali e l’inserimento di arredo urbano. Due finanziamenti che, da soli, raggiungono 1 milione e 340 mila euro.

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A Rosolini sono destinati 150 mila euro per l’acquisto e l’installazione di climatizzatori nelle scuole primarie e secondarie e 1 milione e 666 mila euro per il primo lotto di una piscina comunale. A questi si aggiunge un ulteriore contributo di 50 mila euro per la riqualificazione di piazza Garibaldi e la realizzazione di un’area giochi per bambini. Il totale degli interventi individuati supera così 1,8 milioni di euro.

Finanziamenti consistenti anche per Noto, dove figurano 300 mila euro per la riqualificazione urbana del lungomare e 400 mila euro per la riqualificazione dello stadio. Sono inoltre previsti contributi da 50 mila euro ciascuno per il crossodromo Crosspark di contrada Zupparda e per la manutenzione straordinaria della piscina comunale.

A Sortino sono previsti 600 mila euro per il recupero e la conservazione del sagrato antistante la Chiesa Madre, 150 mila euro per il completamento della scuola Columba di via Risorgimento e 500 mila euro per interventi nella scuola materna San Giuseppe. Nell’elenco figurano anche contributi per piazza San Pietro e per la riqualificazione di aree verdi.

Melilli compare con diversi interventi, tra cui 400 mila euro per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale, altri 400 mila euro per il patrimonio immobiliare dell’ente e 200 mila euro per un intervento nella frazione di Villasmundo.

Per Palazzolo Acreide spicca il finanziamento da 800 mila euro destinato all’adeguamento funzionale e alla messa a norma dell’impianto sportivo polivalente di via Nazionale. A questo si aggiungono 80 mila euro per la rigenerazione urbana di largo Senatore Italia.

Tra gli altri stanziamenti figurano gli 832 mila euro destinati a Pachino per la riqualificazione e sistemazione delle strade nella zona del cimitero comunale e i 240 mila euro per la messa in sicurezza delle strade del centro urbano di Avola.

Risorse anche per i centri più piccoli. Portopalo di Capo Passero ottiene 200 mila euro per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione della viabilità comunale, compreso il Villaggio del Pescatore. Buccheri figura con 100 mila euro per interventi sulla sicurezza, sulla viabilità pubblica e sul decoro urbano. Finanziamenti più contenuti sono previsti anche per Carlentini, Cassaro e Buscemi, con interventi che riguardano rispettivamente spazi ludico-ricreativi, piazze e manutenzione del patrimonio comunale.

A completare il quadro dei finanziamenti regionali destinati alla provincia di Siracusa ci sono anche gli stanziamenti dell’Allegato B, riservati agli enti ecclesiastici. Si tratta di ulteriori 870 mila euro, che portano a 10 milioni e 188 mila euro il totale delle risorse individuate nei due allegati per il territorio provinciale. La quota più consistente riguarda Sortino, con 500 mila euro per il consolidamento dei locali della Chiesa Madre di San Giovanni Apostolo ed Evangelista e 50 mila euro per la ristrutturazione dell’oratorio della parrocchia Santa Sofia. A Noto sono destinati 120 mila euro per la realizzazione di un ascensore nel seminario vescovile, mentre Priolo Gargallo ottiene 100 mila euro per la manutenzione straordinaria e il consolidamento della chiesa di San Giuseppe Operaio. Completano il quadro Palazzolo Acreide, con 50 mila euro per i locali della parrocchia di San Michele, e Canicattini Bagni, con altri 50 mila euro per il restauro della canonica della chiesa Maria SS. Ausiliatrice.

Il quadro restituisce dunque una distribuzione di risorse che coinvolge numerosi Comuni della provincia, con importi differenti e destinazioni che spaziano dalle infrastrutture ai servizi pubblici. Su 21 Comuni della provincia di Siracusa, 16 risultano interessati da almeno un finanziamento nei due allegati, mentre 5 restano esclusi: Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini e Solarino, ma a fare notizia sulla distribuzione delle risorse prevista nei due elenchi è soprattutto la posizione del capoluogo.