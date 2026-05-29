Oltre 11 milioni di euro dalla Regione: fondi per Castello Maniace e il Tempio di Apollo a Siracusa e per il Castello Svevo di Augusta

Più di 11 milioni di euro per valorizzare alcuni dei luoghi simbolo del patrimonio storico e monumentale della provincia di Siracusa. È quanto previsto dal piano di investimenti finanziato attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, approvato dalla Regione Siciliana nell’ambito dell’Accordo per la coesione sottoscritto con il Governo nazionale.

Complessivamente sono 57 gli interventi programmati in tutta l’Isola, per un valore di quasi 183 milioni di euro. Alla provincia di Siracusa sono destinati tre interventi per un importo complessivo di 11.282.272 euro.

Tra le opere più significative figurano il progetto di restauro e valorizzazione del Tempio di Apollo, uno dei monumenti più rappresentativi di Ortigia e tra le testimonianze più importanti della colonizzazione greca in Sicilia, il recupero e la fruizione delle torri del Castello Maniace e gli interventi sul Castello Svevo di Augusta, una delle più imponenti fortificazioni federiciane del Mediterraneo.

L’obiettivo della programmazione regionale è quello di recuperare, mettere in sicurezza e rendere sempre più fruibili beni di grande valore storico e culturale, trasformandoli in strumenti di crescita economica, culturale e turistica.

“Si tratta di un programma di investimenti senza precedenti – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – che conferma la centralità della cultura nelle politiche di sviluppo del governo regionale. La Sicilia potrà contare su risorse significative per recuperare beni di straordinario valore storico e identitario, restituendoli pienamente alla fruizione pubblica”.

Sulla stessa linea l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato: “Stiamo imprimendo un’accelerazione concreta alla spesa e alla realizzazione delle opere, perché il patrimonio culturale non è soltanto memoria del passato, ma una leva decisiva per il futuro della Sicilia”.

La maggior parte degli interventi previsti nell’intera regione si trova già nelle fasi di progettazione o affidamento dei servizi tecnici. Le prime gare per l’esecuzione dei lavori dovrebbero partire tra il 2026 e il 2027.

Per il territorio siracusano si tratta di un pacchetto di investimenti destinato a monumenti che rappresentano non soltanto un patrimonio storico di valore internazionale, ma anche uno dei principali attrattori turistici della provincia. Il recupero del Castello Svevo di Augusta, il restauro del Tempio di Apollo e la valorizzazione del Castello Maniace puntano infatti a rafforzare ulteriormente l’offerta culturale e turistica del territorio.