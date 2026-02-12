Oltre 18 milioni di euro grazie ai fondi Pnrr e regionali. Il sindaco Spadola: “lavoriamo in squadra per il futuro di Rosolini”

È di oltre 18 milioni di euro l’importo complessivo dei fondi ottenuti dal Comune di Rosolini grazie al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e ai contributi regionali, risorse che stanno dando nuova linfa a numerosi progetti di sviluppo e infrastrutturazione. Giovanni Spadola, sindaco della città, commenta con soddisfazione l’importante risultato ottenuto: “Questa è una grande opportunità per il nostro comune, che, come tanti altri, è stato colpito da difficoltà economiche che impedivano l’avvio di opere pubbliche e la gestione di servizi essenziali. Con questi fondi, finalmente, possiamo guardare al futuro con ottimismo.”

Il primo cittadino entra nel dettaglio, raccontando come sono stati impiegati e come verranno spesi i fondi. “Abbiamo ottenuto finanziamenti per tanti progetti che vanno a toccare diversi settori, dall’istruzione alla rigenerazione urbana, dall’inclusione sociale alla mitigazione idrogeologica – dice -. Fondi sono stati destinati alla ristrutturazione e modernizzazione delle strutture scolastiche, con l’obiettivo di migliorare l’offerta educativa e garantire un ambiente più sicuro e stimolante per gli studenti. Progetti di recupero sono stati pensati per due villette comunali, che verranno ristrutturate e rese più fruibili dai cittadini. Un altro progetto rilevante riguarda due musei che saranno riqualificati per valorizzare la cultura e la storia della città, creando spazi più accoglienti per residenti e turisti. I finanziamenti permetteranno anche di avviare progetti contro le barriere architettoniche, garantendo maggiore accessibilità e inclusività per tutti i cittadini, specialmente quelli con disabilità”. Un altro capitolo fondamentale riguarda la sicurezza idraulica. Grazie ai finanziamenti regionali per la protezione civile, il Comune sta intervenendo sulla messa in sicurezza delle acque piovane, un tema cruciale soprattutto in una città che deve fare i conti con rischi idrogeologici.

“Il lavoro di squadra è stato determinante per ottenere questi finanziamenti – afferma Spadola – Abbiamo lavorato insieme con gli assessori, i dirigenti e i dipendenti comunali, ma anche con le forze politiche. La collaborazione è stata fondamentale per garantire la buona riuscita di ogni progetto. L’onorevole Riccardo Gennuso ha avuto un ruolo chiave nell’ottenere fondi dalla Regione Siciliana, risorse che sono arrivate grazie all’impegno congiunto.”

Il sindaco sottolinea anche come questi progetti non siano solo una crescita per la città, ma un’opportunità per l’intero territorio della provincia di Siracusa, con Rosolini che diventa punto di riferimento per la zona sud della provincia.

Guardando al futuro, il Sindaco Spadola conclude con un messaggio di ottimismo: “Rosolini sta vivendo una stagione di crescita e rinnovamento. I fondi PNRR e i contributi regionali rappresentano una risorsa fondamentale per rilanciare la città, e noi continueremo a lavorare in sintonia con tutti gli attori del territorio per assicurare che questi progetti siano realizzati nel miglior modo possibile. Con il giusto impegno e collaborazione, possiamo davvero fare la differenza per la nostra comunità.”

Con oltre 18 milioni di euro a disposizione, Rosolini ha finalmente l’opportunità di ripartire e investire nel futuro. Grazie alla collaborazione tra le istituzioni locali e nazionali, la città è pronta a riscrivere la sua storia con una serie di interventi che toccheranno tutti i settori vitali della comunità.