Oltre 2 kg di stupefacenti e il “miele dello sballo”: arrestato 19enne a Priolo

Dopo l’operazione condotta ieri ad Avola che ha portato all’arresto di uno spacciatore ed al sequestro di un ingente quantitativo di droga, anche oggi Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura e al Commissariato di Priolo Gargallo, hanno fermato ed arrestato a Priolo Gargallo un giovane pusher di 19 anni, conosciuto alle forze dell’ordine perché già in passato accusato di aver commesso reati in materia di stupefacenti, per detenzione ai fini di spaccio di droga.

In specie, gli agenti, nel corso di predisposti servizi antidroga, svolti nel centro di Priolo Gargallo, hanno controllato un’autovettura in sosta con il motore acceso con alla guida il giovane che, alla vista dei Poliziotti, mostrava chiari segni di irrequietezza. Per tale ragione, gli agenti decidevano di procedere ad una perquisizione che consentiva di rinvenire e sequestrare, all’interno dell’autovettura, 20 panetti di hashish, per un peso di oltre due chilogrammi.

Gli investigatori, diretti dal Capo della Squadra Mobile Andrea Monaco, inoltre, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa dell’arrestato nel corso della quale hanno sequestrato altri 7 grammi di hashish e ben 26 grammi del cosiddetto “miele dello sballo” (wax o honey oil), pericolosissima sostanza derivata dalla cannabis ad altissima concentrazione di Thc.