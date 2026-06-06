Oltre 200 giovani protagonisti della solidarietà: AVIS Comunale Siracusa celebra i neodiciottenni donatori

Una serata di emozioni, gratitudine e condivisione ha caratterizzato l’evento organizzato da AVIS Comunale Siracusa per rendere omaggio ai giovani che, nel corso dell’anno scolastico 2025-2026, hanno compiuto il loro primo gesto di donazione del sangue. L’iniziativa ha rappresentato il momento conclusivo di un importante percorso di sensibilizzazione che ha coinvolto gli studenti degli istituti Einaudi, Quintiliano, Corbino, Gargallo, Rizza e Nautico, registrando la partecipazione di oltre 200 ragazzi che hanno scelto di diventare donatori appena raggiunta la maggiore età.

La serata è stata un’occasione per ringraziare questi giovani cittadini che, con il loro gesto altruistico, hanno dimostrato grande senso civico e attenzione verso il prossimo. Particolarmente toccanti sono state le testimonianze dei rappresentanti della FASTED, l’associazione dei talassemici, che hanno voluto incontrare personalmente i ragazzi per esprimere la propria riconoscenza, ricordando quanto la disponibilità di sangue sia fondamentale per la qualità della vita di tanti pazienti.

Grande emozione ha suscitato anche l’intervento di un giovane donatore di midollo osseo che, proprio grazie alla sensibilizzazione ricevuta sui banchi di scuola, ha maturato la scelta di iscriversi al registro dei donatori. Risultato compatibile con un paziente in attesa di trapianto, quest’anno ha avuto la possibilità di compiere un gesto straordinario che ha offerto una concreta speranza di vita a un’altra persona.

A portare la propria testimonianza è stato anche Matteo Melluzzo, campione olimpico di atletica leggera, che ha raccontato la sua esperienza di donatore, sottolineando come l’attività sportiva e la donazione rappresentino un connubio perfetto, fondato sui valori della salute, della responsabilità e della solidarietà.

Nel corso della manifestazione AVIS ha rivolto un sentito ringraziamento alla professoressa Sinatra, responsabile del settore scuola dell’associazione, che insieme alla volontaria Angela Gullì ha seguito con dedizione e continuità il progetto nelle scuole, contribuendo in maniera determinante al successo della campagna di sensibilizzazione. Un ringraziamento particolare è stato inoltre rivolto al Servizio di Medicina Trasfusionale dell’ ASP 8 di Siracusa, sempre presente, disponibile e collaborativo in tutte le fasi del percorso di donazione scolastica.

Momento centrale della serata è stata la consegna degli attestati di prima donazione ai neodiciottenni, simbolo di un impegno che AVIS auspica possa proseguire nel tempo e trasformarsi in una scelta stabile e consapevole.

La manifestazione si è conclusa in un clima di festa e condivisione grazie a un coinvolgente dj set che ha animato la serata, celebrando nel migliore dei modi l’entusiasmo e la generosità di una nuova generazione di donatori.

Un risultato importante che conferma come la promozione della cultura del dono tra i giovani rappresenti un investimento concreto per il futuro della comunità e per il sistema sanitario, fondato sui valori della solidarietà e della partecipazione attiva.