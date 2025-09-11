Oltre 200 persone a Siracusa per salutare la Global Sumud Flotilla in partenza per Gaza

Oltre 200 persone si sono ritrovate alla Marina di Siracusa per salutare la Global Sumud Flotilla in partenza per Gaza. I manifestanti si sono muniti di bandiere palestinesi per sostenere la popolazione di Gaza vittime dei massacri.

Tra gli slogan e gli striscioni le parole “Fermiamo Israele”, “Free Palestine”, “No genocidio”. È previsto a Siracusa l’arrivo di altre imbarcazioni, in tutto dovrebbero essere 18, cariche di viveri, medicinali e medici, per poi prendere il largo, che poi riuniranno in mare aperto con le altre.