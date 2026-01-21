Oltre 220 interventi dei Vigili del Fuoco in 48 ore tra Siracusa e provincia

I Vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte in oltre 50 interventi, superando i 220 in 48 ore. Mentre la fase di emergenza si avvia verso la conclusione dal punto di vista meteorologico, i vigili del fuoco, coordinati direttamente dal Comandante, Domenico Maisano, continuano ad intervenire per le richieste post-maltempo: frane, rimozione di alberi e massi dalla sede stradale, infiltrazioni d’acqua, svuotamento piani cantinati, rimozione elementi esterni pericolanti (tendoni, cartelli pubblicitari, lamiere, coperture, ….), incendio cavi elettrici, ascensori bloccati.

I vigili del fuoco stanno ancora effettuando turni di 24h per raddoppiare il numero di personale in servizio per soddisfare le circa 60 richieste da evadere. A Lentini é crollata una casa disabitata e la zona è stata messa in sicurezza.