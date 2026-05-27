Oltre 400 membri della community ESCP salpano verso Ortigia per celebrare sport, sostenibilità e connessioni internazionali

Dal 28 al 31 maggio 2026 torna la XVIII edizione della Regatta ESCP, l’evento velico simbolo della community ESCP Business School, che quest’anno approda nella straordinaria cornice di Siracusa Ortigia, in Sicilia. Per quattro giorni, oltre 400 membri della community internazionale ESCP: studenti, alumni, professori e partner aziendali, si riuniranno per vivere un’esperienza unica che combina vela, networking, sostenibilità e spirito imprenditoriale. Questa mattina la presentazione al sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

Organizzata da 25 studenti di ESCP Business School, la business school più antica del mondo, Regatta è molto più di una competizione sportiva: è un laboratorio esperienziale dove leadership, collaborazione e connessioni globali prendono forma attraverso lo sport e la condivisione.

Con oltre 30 nazionalità rappresentate e più di 30 imbarcazioni coinvolte, Regatta ESCP offre un contesto esclusivo in cui creare relazioni autentiche, sviluppare opportunità professionali e costruire connessioni internazionali in un ambiente dinamico e informale. È un luogo dove nuove idee, collaborazioni e persino future imprese possono nascere direttamente in mare.

L’edizione 2026 si svolgerà tra le acque cristalline e il patrimonio storico di Siracusa Ortigia, una delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo. La scelta della Sicilia riflette la volontà dell’evento di valorizzare territori ricchi di cultura, tradizione e bellezza naturale, promuovendo allo stesso tempo un approccio sostenibile e responsabile.

Tra gli sponsor e partner dell’edizione XVIII figurano aziende e brand che condividono i valori della Regatta, contribuendo a creare un’esperienza sempre più internazionale, innovativa e coinvolgente, tra cui: Banco BPM, Vinhood, Biothaleae, Reply, e Balocco.

Il programma dell’evento includerà: Regate giornaliere tra le coste siciliane, Speaker session e incontri con professionisti e imprenditori, Tre serate a tema e il Gala Finale, Networking lounge dedicate a sponsor, alumni e partecipanti

Regatta continua a crescere anno dopo anno grazie a un team internazionale animato da passione, creatività e spirito imprenditoriale. La missione di Regatta è creare esperienze indimenticabili che combinino sport, formazione, connessione e impatto positivo.

“Regatta è molto più di un evento sportivo: è una piattaforma di crescita personale e professionale, dove connessioni e spirito internazionale creano opportunità concrete”, ha dichiarato Riccardo Nicosia, Presidente dell’Associazione.

“Portare Regatta a Ortigia significa valorizzare un territorio straordinario, creando un’esperienza che unisce mare, la cultura e spirito internazionale”, ha aggiunto Andrea Milano, Project Manager della XVIII edizione.

Fondata nel 1819, ESCP è la prima business school al mondo. Con campus a Berlino, Londra, Madrid, Parigi, Torino e Varsavia, offre una prospettiva europea unica sulla gestione e sull’imprenditorialità. Ogni anno, oltre 10.000 studenti e 6.000 executive provenienti da 135 nazionalità partecipano ai programmi Bachelor, Master, MBA, PhD ed Executive Education di ESCP. Il suo approccio pedagogico si fonda sui valori di eccellenza, singolarità, creatività e pluralità. Sito web: www.escp.eu.