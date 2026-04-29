Omaggio a Francese, Fava e Camilleri: pienone al salone “Borsellino”. Boscarino: “contento per la risposta degli studenti”

La seconda commissione consiliare (che si occupa di cultura, spettacolo, turismo, scuola, politiche giovanili, servizi sociali, pari opportunità, immigrazione e regolamenti di competenza) ha dato l’input, il cCnsiglio comunale l’ha accolto e al resto hanno pensato studenti e docenti siracusani, rispondendo presente. Pienone al salone “Borsellino” di Palazzo Vermexio per l’omaggio ai giornalisti Mario Francese e Pippo Fava (lo scorso 10 aprile) e per quello allo scrittore empedoclino Andrea Camilleri (ieri, 27 aprile) nel centenario della loro nascita.

Il consigliere comunale Gianni Boscarino, presidente dell’organo consultivo, esprime piena soddisfazione per un risultato andato oltre le attese. “Il riscontro numerico ma anche qualitativo di queste due manifestazioni– sottolinea Boscarino – dimostra che in questa città c’è ancora tanta voglia, anche da parte dei più giovani, di partecipare a eventi culturali. Questi due appuntamenti sono stati utili per far conoscere in maniera più approfondita personaggi che, come i giornalisti Francese (nativo di Siracusa) e Fava (originario di Palazzo Acreide), hanno dato la vita pur di non tradire la loro missione. Lo scrittore Camilleri ha avuto un legame profondo con Siracusa e, nel 2018, il suo monologo “Conversazione su Teresia”, è stata l’ultima apparizione pubblica, una sorta di congedo dalla vita terrena. Per l’occasione, scelse proprio il Teatro Greco di Siracusa. Sono molto contento per la risposta degli studenti. Anche questo è un modo di fare lezione perché si dà la possibilità agli adolescenti di conoscere anche gli aspetti più reconditi di chi, nel proprio settore, ha contribuito a scrivere una pagina di storia della Sicilia”.

Gianni Boscarino ha voluto poi ringraziare tutti i componenti della seconda commissione per il loro contributo (ed in particolare il proponente consigliere Buccheri):“Considerata l’ottima riuscita dei due eventi – conclude – è probabile che ne saranno organizzati altri in un prossimo futuro”.