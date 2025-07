Omicidio Campanella, il legale di Argentino: “Le foto non ci sono. Sara aveva capito che Stefano stava male”

“Ho letto la notizia circa alcune foto presenti sullo smartphone di Stefano Argentino che lasciassero presagire l’omicidio. Così non è: il telefono è in mio possesso e non c’è la foto di cui si parla. Dalle estrazioni telefoniche sono venute fuori più registrazioni, una delle quali è nel momento del delitto. Questo lascia presumere che la vittima, che aveva attivato il registratore, avesse già compreso che, purtroppo, Argentino non stava mentalmente bene e probabilmente era impaurita, ma non ha più avuto il tempo. L’audio registra la tensione fra i due e il momento dell’omicidio”. A dirlo è l’avvocato Giuseppe Cultrera, avvocato difensore di Stefano Argentino, il 27enne originario di Noto reo confesso per l’omicidio di Sara Campanella, compagna di corso all’Università di Messina, avvenuto nel capoluogo peloritano il 31 marzo.

Argentino sarà processato con il giudizio immediato, prima udienza il 10 settembre davanti alla Corte d’Assise di Messina. Durante questi mesi d’inchiesta, coordinata dal procuratore capo Antonio D’Amato e dalla sostituta procuratrice Alice Parialò, sono spuntati nuovi sviluppi e nuovi risvolti. Alcuni arrivano proprio dall’analisi dei telefonini della vittima e del suo carnefice, con un audio registrato dalla povera Sara poco prima dell’aggressione e una serie di file, tra cui anche la cronologia di internet, estratti dallo smartphone del reo confesso





“Stiamo finendo di esaminare tutti gli atti e bisogna fare i conti con la cattiva organizzazione di uffici e cancellerie. È una difesa articolata che ha un retroscena socio psicologico di portata non indifferente e che necessita di tempo per poter essere accuratamente preparata. Sara è, purtroppo, vittima di uno Stato assente, di istituzioni poco attente: Argentino stava male da tempo, assumeva anche dei farmaci i cui effetti collaterali sono noti nella scienza medica, era vittima di bullismo e sopraffazione. Nessuno si è accorto di tutto questo, nessuno si è reso conto del fatto che un aiuto psicologico avrebbe potuto salvare una vita innocente: siamo figli di una cultura paesano, retrograda e distratta. Non sono un medico, ma che Stefano stesse male è visibile a occhio nudo da un qualsiasi profano e questo dovrà essere accertato in corso di giudizio, perché possa pagare il prezzo a lui dovuto, ma con estrema trasparenza giudiziaria”, aggiunge l’avvocato Cultrera .

La richiesta di perizia psichiatrica per Argentino è stata respinta, nel frattempo il 27enne resta in carcere a Messina, dove si trova dall’indomani dell’agguato mortale e dove è stato portato dai Carabinieri che lo avevano prelevato a Noto, dove era rientrato insieme con i genitori che, secondo quanto ricostruito fino ad adesso, hanno saputo solo all’ultimo quello che era successo a Messina.

“Bisogna comprendere le reali circostanze, pur rimanendo le stesse non giustificabili – precisa – che hanno spinto Stefano a compiere l’ignobile gesto. Ogni colloquio con lui mi sta portando a scoprire sempre qualcosa di nuovo, un trascorso e un’infanzia devastanti, un senso di insoddisfazione, di frustrazione e di inappagamento che, non capiti, hanno generato un mostro. Circostanza che non può non dipendere da una conclamata patologia mentale da accertare al fine della comune serenità in nome di una superiore Giustizia. Continuerò a esaminare le estrazioni e le registrazioni, sicuramente ci sono circostanze importanti e non trascurabili”.

Intanto a Roma prosegue il percorso della legge sul femminicidio. “Ho appreso nei giorni scorsi dell’avvenuta rinuncia all’incarico da parte della stimata avvocatessa e deputata Giulia Bongiorno – ha poi concluso – Onestamente, vista la proposta di legge sul femminicidio a sua firma e il marasma costituzionale che il disegno ha creato, pur consapevole dell’irretroattività della legge penale e del favor rei, lo ritengo un atto estremamente dovuto. L’assenza di questo gesto poteva essere poco galante facendo prevalere la verve politica sul dovere di toga”.