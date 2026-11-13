Oncologia a Siracusa. Germano (Noi Moderati): “Stop annunci, i pazienti meritano rispetto”

Politica · manifestazione

Questa mattina Noi Moderati ha accolto l’invito del comitato promosso dalla famiglia Bosco di Priolo Gargallo, partecipando alla manifestazione davanti all’ospedale Umberto I di Siracusa per chiedere risposte concrete sulla mancata attivazione della camera bianca destinata alla preparazione dei farmaci oncologici.

“Abbiamo scelto di esserci perché questa è una battaglia che riguarda tutti, al di là delle appartenenze politiche. Purtroppo, oggi le malattie oncologiche coinvolgono tantissime famiglie e, quando una persona si ammala, a soffrire non è soltanto il paziente, ma anche chi gli sta accanto e lo accompagna quotidianamente nel percorso di cura – dice Peppe Germano, vice coordinatore regionale di Noi Moderati –. Trovo assurdo e vergognoso che, a distanza di oltre quattro mesi da un comunicato della direzione generale dell’Asp di Siracusa, nel quale si annunciava l’impegno a rendere operativa la camera bianca anche nel capoluogo, non siano ancora arrivati risultati concreti. Eppure, la mobilitazione dei cittadini era cominciata ancora prima. Circa sei mesi fa, in appena 3 o 4 giorni, abbiamo raccolto oltre 1.200 firme nei comuni del territorio siracusano per chiedere un intervento su questa problematica. Un segnale forte, che avrebbe meritato attenzione e risposte immediate. Risposte che, purtroppo, ancora attendiamo. Non posso poi non sottolineare un altro aspetto che considero particolarmente grave: alcuni rappresentanti politici avevano rivendicato pubblicamente questa battaglia, lasciando intendere che il problema fosse ormai risolto grazie al loro intervento. Mi riferisco, per esempio, al deputato regionale Tiziano Spada. A oggi, però, la situazione non risulta risolta e questa mattina l’onorevole Spada non era neppure presente alla manifestazione. Credo che su temi così delicati la politica debba avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Non si possono fare annunci, rivendicare risultati e poi lasciare che siano ancora una volta i pazienti e le loro famiglie a dover scendere in piazza per chiedere ciò che dovrebbe essere garantito. La sanità non può essere terreno di propaganda. Quando si parla di persone che affrontano una malattia oncologica, non contano le bandiere politiche, le dichiarazioni o le passerelle. Contano i fatti, i servizi e le risposte che le istituzioni riescono a dare”.

Per questo Noi Moderati chiede alla direzione generale dell’Asp di Siracusa di chiarire quali interventi siano stati realizzati fino a oggi, quali siano gli eventuali ostacoli ancora presenti e, soprattutto, quando la camera bianca potrà diventare finalmente operativa.

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“Oggi abbiamo voluto portare il nostro contributo e testimoniare concretamente la nostra vicinanza a chi soffre. Ma non intendiamo fermarci qui – conclude Germano -. Continueremo a sostenere questa battaglia, perché non condividiamo il modo in cui la vicenda è stata gestita fino a oggi e perché riteniamo che i cittadini meritino rispetto, trasparenza e risposte certe”.