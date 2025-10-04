Oncologia torna a Siracusa, l’Osservatorio Civico: “bene, adesso i nuovi reparti”

“Siamo molto soddisfatti che il reparto di oncologia torni finalmente a Siracusa, senza penalizzare i pazienti della zona sud. Abbiamo sollecitato con insistenza questo trasferimento – dichiarano il presidente dell’Osservatorio Civico Salvo Sorbello, i vice Donatella Lo Giudice e Alberto Leone ed il coordinatore tecnico-scientifico Franco Cirillo – così come ci eravamo impegnati in precedenza per l’apertura del padiglione realizzato nell’area dell’ospedale Umberto I per la Terapia intensiva, dotato di tecnologie all’avanguardia e che restava inspiegabilmente chiuso, nonostante fosse costato svariati milioni di euro.”

Da lunedì 6 ottobre, il reparto di Oncologia dell’Asp di Siracusa tornerà pienamente operativo nella sua sede originaria al piano terra dell’ospedale Umberto I, in locali che sono stati interamente ristrutturati e riqualificati secondo i più avanzati princìpi di umanizzazione dei luoghi di cura.

Oncologia è uno dei reparti di eccellenza, diretto dal dott. Paolo Tralongo (presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi Ospedalieri), su cui può contare la sanità siracusana. “In attesa del nuovo ospedale – dicono ancora dall’Osservatorio Civico -, vanno valorizzati e resi sempre più funzionali i reparti esistenti, oltre all’apertura di quelli previsti come neurochirurgia, radiologia interventistica, chirurgia maxillo facciale, plastica, toracica, terapia intensiva neonatale, per venire incontro alle esigenze dei pazienti (solo quelli di oncologia sono più di 600) e dei loro familiari e per frenare il flusso di pazienti in fuga dalla nostra provincia”.