Ondata di caldo a Siracusa, anche oggi temperature alte

Ancora ondate di caldo eccezionale nella giornata di oggi, mercoledì 23 giugno 2021, in tutta la Sicilia, come indicato dal Dipartimento regionale di Protezione Civile, che rappresenta una situazione di “preallerta Arancione” per il caldo e il pericolo incendi, purtroppo non sempre casuali ma dovuti a comportamenti irresponsabili, mettendo a rischio i territori, zone boschive e anche i centri abitati.

Per la giornata di mercoledì 23 giugno il meteo registra un’ampia e profonda struttura depressionaria, centrata sulla Penisola Iberica che continua a determinare la risalita di un flusso caldo e umido sud-occidentale sulle regioni centro-meridionali italiane e una spiccata instabilità su quelle settentrionali, con rinforzo generale della ventilazione meridionale.

Nei prossimi giorni l’attenuazione del flusso favorirà una diminuzione dell’instabilità; al nord domani si prevedono ancora fenomeni, specialmente sulle aree alpine ed appenniniche, e domenica l’instabilità diminuirà, mentre al centro-sud il tempo sarà prevalentemente stabile e temperature elevate.

Si raccomanda la massima prudenza e l’osservanza di misure di prevenzione, in particolare per bambini e anziani. Di seguito alcuni consigli utili: