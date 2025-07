Ondata di calore: nel Siracusano il picco di 41,2 gradi, è il comune più caldo della Sicilia orientale

In questo inizio settimana caratterizzato da un’ondata di caldo torrido, la provincia di Siracusa si conferma tra le più roventi dell’intera Sicilia. Il picco è stato registrato a Francofonte, che alle 12:26 ha toccato i 41,2 gradi, diventando il comune più caldo dell’isola, secondo soltanto a Mezzojuso, in provincia di Palermo, dove alla stessa ora si sono raggiunti i 41,8 gradi.

I dati sono forniti dalla SIAS, la rete del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano, che monitora in tempo reale le temperature e le condizioni atmosferiche nei diversi comuni dell’isola.





Tornando alla provincia di Siracusa, le temperature elevate hanno interessato l’intero territorio: a Lentini si sono toccati i 40,2 gradi, a Siracusa capoluogo 39,1, a Palazzolo Acreide 38,9. Più contenute, ma comunque alte, le temperature a Noto con 36,4 gradi, Augusta con 35 e Pachino con 32,9.

L’ondata di calore proseguirà anche nei prossimi giorni, e le autorità raccomandano alla popolazione di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenersi idratati e fare attenzione ai soggetti più fragili.

Nel capoluogo è stato aggiunto un ulteriore “rifugio climatico” a quelli che la Protezione civile comunale di Siracusa aveva previsto già ieri. Si trova a Cassibile, nella sede della circoscrizione, in via delle Margherite 2.



​

I rifugi climatici saranno aperti dalle 11 alle 18, cioè nelle ore più calde delle giornate, e saranno presieduti dal personale della Polizia municipale. Gli altri si trovano all’Urban Center (via Nino Bixio 1), nel Centro anziani di via Foti 38, nella sede della Circoscrizione Acradina (via Italia 105) e in quella di Belvedere (piazza Eurialo 18). In Ortigia, in piazza Archimede, stazionerà un’ambulanza della Croce Rossa.

​L’iniziativa è stata concordata anche con il settore Politiche sociali e le associazioni di volontariato che collaborano con il Comune.