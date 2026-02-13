Ultime news

2 minuti di lettura
Domani

One Billion Rising, la coreografia mondiale contro la violenza sulle donne al Centro Commerciale Archimede di Siracusa

Dal suo esordio, il 14 febbraio 2013, One Billion Rising ha coinvolto oltre 200 Paesi, con eventi, performance e flash mob organizzati in piazze, scuole, teatri e luoghi simbolici di ogni continente

Dal suo esordio, il 14 febbraio 2013, One Billion Rising ha coinvolto oltre 200 Paesi, con eventi, performance e flash mob organizzati in piazze, scuole, teatri e luoghi simbolici di ogni continente

2 minuti di lettura

Domani, alle 12 in punto, la città di Siracusa si unirà al grido globale di One Billion Rising con una grande coreografia collettiva presso il Centro Commerciale Archimede. Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per dire basta alla violenza contro le donne e le ragazze, attraverso la forza simbolica della danza e della partecipazione collettiva.

One Billion Rising è la più grande mobilitazione globale contro la violenza di genere, ideata nel 2012 dalla drammaturga e attivista Eve Ensler, fondatrice del movimento V-Day. Il nome dell’iniziativa nasce da un dato drammatico diffuso dalle Nazioni Unite: una donna su tre nel mondo subisce nel corso della propria vita una forma di violenza. “Un miliardo” è dunque il numero simbolico di donne che si alzano in piedi (“rising”) per rivendicare diritti, libertà e dignità.

Dal suo esordio, il 14 febbraio 2013, One Billion Rising ha coinvolto oltre 200 Paesi, con eventi, performance e flash mob organizzati in piazze, scuole, teatri e luoghi simbolici di ogni continente. La coreografia ufficiale sulle note di “Break the Chain” è diventata negli anni un potente strumento di sensibilizzazione e denuncia, capace di unire culture e generazioni diverse sotto un unico messaggio: rompere la catena della violenza.

Anche Siracusa ha risposto da molti anni tramite l’APS Comitato Attivisti Siracusani in collaborazione con il Centro Antiviolenza Ipazia, con convinzione a questo appello globale. Negli ultimi anni, la manifestazione ha visto la partecipazione di altre associazioni, scuole, istituzioni e semplici cittadini, trasformando la danza in un momento di comunità e consapevolezza. Le edizioni precedenti hanno animato piazze e spazi pubblici della città, consolidando un percorso condiviso di impegno e attenzione verso i temi del rispetto, della parità e della tutela dei diritti.

L’appuntamento di domani al Centro Commerciale Archimede rappresenta un’ulteriore tappa di questo cammino: un momento simbolico ma concreto, in cui il linguaggio universale del corpo e della musica diventa strumento di cambiamento culturale.

La cittadinanza, le scuole, le associazioni e gli organi di informazione sono invitati a partecipare e a condividere questo importante momento di mobilitazione collettiva.
Alle 11.30 ci vediamo all’ingresso e alle 12 in punto, Siracusa danza per dire basta alla violenza sulle donne.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi