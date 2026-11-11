Open day alle Tele di Aracne: sabato cucito, creatività e poesia a Siracusa

Attualità · 14 novembre

Una giornata tra cucito, creatività e poesia all’Accademia Sartoriale Le Tele di Aracne. “Ricucire per essere: fili, stoffe e versi” è il tema centrale dell’iniziativa in programma sabato 14 novembre, a partire dalle 9, in via Bainsizza 145, a Siracusa.

L’iniziativa rientra anche tra gli appuntamenti di “Benvenuti in Atelier”, il programma promosso e organizzato da CNA Federmoda che porta il pubblico a conoscere da vicino laboratori e atelier del territorio. Le Tele di Aracne partecipano con il proprio evento, confermando il legame tra la tradizione sartoriale e le nuove forme di creatività e di comunità

Il programma si apre al mattino con due laboratori.

Gli adulti potranno cimentarsi con un laboratorio di cucito creativo, un’occasione per avvicinarsi al lavoro con ago, filo e tessuti, scoprire la soddisfazione di realizzare qualcosa con le proprie mani e dare forma alle proprie idee. Non occorre alcuna esperienza precedente: basta la curiosità di provare, di sbagliare e di ricominciare, un punto alla volta. Per i più piccoli, dagli 8 anni in su, c’è invece “Gira la Moda”, un laboratorio che permette di scoprire il mondo della moda attraverso il fare, in modo ludico e manuale, tra fili, stoffe e fantasia.

Nel pomeriggio, alle 17, dall’ago e il filo si passerà ai versi con un pomeriggio dedicato alla lettura di poesie. La giornata cambia ritmo e chiunque volesse tra i partecipanti potrà portare con sé e leggere una poesia o il brano di un libro che parla di libertà. Un modo per scoprire come le parole degli altri possano sorprendentemente somigliare alle nostre, e come un verso scelto con cura racconti anche chi lo porta. Non serve essere poeti: basta portare un verso che ha toccato.

L’open day in programma sabato 14 novembre rientra nel progetto “La Rete Tele di Aracne”, un progetto finanziato da Fondazione con il Sud e da Fondazione CDP e promosso da Passwork impresa sociale società cooperativa sociale ETS, in partenariato con Kolbe APS, CNA Siracusa, Ermes Comunicazione, Fondazione Impresasensibile ETS e Fondazione Le Costantine.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare scrivendo a info@letelediaracne.it.