Attualità · PRIOLO GARGALLO

Domani, domenica 6 dicembre, dalle 9 alle 13, la piscina comunale di Priolo Gargallo ospiterà un Open Day gratuito dedicato alle persone con disturbo dello spettro autistico residenti a Priolo e alle loro famiglie.

Gli operatori della Cooperativa TMA – Metodo Caputo-Ippolito presenteranno il Metodo TMA, che utilizza l’ambiente acquatico nei percorsi educativi e terapeutici rivolti a bambini e ragazzi.

Sarà l’occasione per conoscere i principi del metodo, ricevere informazioni sulle attività svolte, confrontarsi con gli operatori e scoprire come si accede ai percorsi.

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“Vogliamo che a Priolo nessuna famiglia si senta sola. Questo Open Day – affermano il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo – nasce proprio per questo: per dare informazioni chiare, per far conoscere le opportunità presenti sul nostro territorio e per far incontrare le famiglie con chi ogni giorno lavora con professionalità e con il cuore. L’inclusione non è solo una parola, è un impegno concreto. E passa anche da momenti come questo, in cui si apre un luogo della comunità, come la piscina comunale, a chi ne ha più bisogno. Invitiamo tutte le famiglie interessate a partecipare e a prenotare. La nostra Amministrazione continuerà a lavorare per costruire una Priolo sempre più accogliente e attenta a tutti“.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Priolo Gargallo, assessorato alle Politiche Sociali, in sinergia con la Cooperativa TMA Metodo Caputo-Ippolito, l’A.S.D. Circolo Canottieri Ortigia 1928 e la Nuoto Catania S.S.D.