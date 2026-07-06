Operaio di Priolo trovato senza vita in Francia: indagini in corso sulle cause del decesso

Un operaio metalmeccanico di Priolo Gargallo è stato trovato senza vita in Francia, paese in cui si trovava per motivi professionali. La notizia è stata riportata dal quotidiano La Sicilia.

L’uomo lavorava da tempo nel settore metalmeccanico e soggiornava all’estero per esigenze legate alla propria attività lavorativa. La sua identità, al momento, non è stata resa pubblica.

L’allarme sarebbe scattato dopo che i familiari, nella serata di sabato 4 luglio, non erano riusciti a mettersi in contatto con lui nonostante ripetuti tentativi telefonici. Il mancato riscontro ha fatto crescere la preoccupazione dei parenti, che hanno quindi chiesto ai colleghi di verificare la situazione.

Nella mattinata successiva alcuni compagni di lavoro si sono recati presso la struttura in cui l’operaio alloggiava, rinvenendone il corpo privo di vita all’interno della stanza.

Sulla vicenda stanno lavorando le autorità francesi, che hanno avviato tutte le verifiche necessarie per chiarire le circostanze del decesso. Al momento non sono state rese note le cause della morte e sarà determinante l’esito degli accertamenti medico-legali, compresa l’autopsia, disposta dagli investigatori per fare piena luce sull’accaduto.