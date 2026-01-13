La LIPU di Siracusa esprime soddisfazione per la nuova e decisa operazione antibracconaggio condotta dalla Polizia Provinciale di Siracusa nell’area protetta dei Pantani di Lentini e Gelsari, dove, la scorsa domenica, sono stati individuati e verbalizzati altri due bracconieri che si erano appostati all’interno dello specchio d’acqua.

“Ci auguriamo – scrive la Lipu in una nota – che questo nuovo intervento, che fa seguito ad altri effettuati nei mesi scorsi e nella stessa area protetta dalla Polizia Provinciale e dai Carabinieri, ponga fine a questo fenomeno che limita la possibilità per i cittadini di apprezzare lo spettacolo di natura che i ritrovati pantani offrono. Il maggiore controllo, che ha ridotto il bracconaggio a casi episodici seppur gravi, ha già permesso il ritorno di migliaia di uccelli acquatici, anatre, fenicotteri, cicogne.”

Nei giorni scorsi un convegno svolto a Lentini organizzato dai club services locali, con partecipazione di pubblico e amministratori, ha dimostrato il grande interesse delle comunità per la istituenda riserva naturale che, per le sue caratteristiche, dimensioni, elementi di spettacolarità, potenzialità didattiche e di turismo naturalistico potrà incidere sull’immagine stessa di quei territori come è stato, ad esempio, per la riserva delle Saline a Priolo.

In questo senso si inseriscono il massimo supporto e la solidarietà da parte della LIPU all’azione della Polizia Provinciale che, anche con gli interventi sulle tante discariche all’interno e ai margini dell’area protetta, ha avviato un percorso di ripristino della legalità che è premessa per ogni progetto di recupero.