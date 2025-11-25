Operazione “Bianco Barocco”: 7 condanne dal Tribunale di Siracusa. Il ruolo centrale delle donne e dei minori

L’operazione antidroga “Bianco Barocco”, scattata a Noto lo scorso gennaio, non ha solo svelato un presunto giro di stupefacenti nel cuore della città barocca in un periodo compreso tra novembre 2023 a marzo 2024. Ha mostrato anche una struttura operativa in cui la presenza femminile non era marginale, ma – secondo quanto ricostruito dagli investigatori e formalizzato dalla Procura – aveva un ruolo di coordinamento, gestione quotidiana e continuità dell’attività illecita. In tre – Carmela Blanco, Mario Moscatello e Francesco Angelino – erano chiamati a rispondere soprattutto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope con l’aggravante di essere stati aiutati di minori.

Il nome che emerge con maggior forza è però quello di Carmela Blanco, classe ’97, figura considerata dagli inquirenti il fulcro operativo del gruppo. A lei il gip del Tribunale di Siracusa ha inflitto 10 anni e 8 mesi di reclusione, una delle pene più elevate tra quelle pronunciate nell’ambito dell’inchiesta. A lei erano contestati: spaccio, ricettazione, detenzione di armi, tentate estorsioni, danneggiamento a seguito di incendio, tre episodi di evasione. La richiesta della Procura era di 14 anni e 2 mesi.

Secondo le indagini, condotte dal Commissariato di Noto e dalla Squadra Mobile di Siracusa, l’immobile al centro della città dove si svolgeva lo spaccio avrebbe avuto una gestione in parte femminile. Donne coinvolte non solo nella distribuzione delle dosi, ma anche nella gestione dei contatti, delle consegne dal balcone tramite paniere e nel mantenimento dell’operatività anche in condizioni investigative difficili.

Gli atti evidenziano inoltre che l’organizzazione avrebbe continuato le attività di spaccio anche in presenza di misure restrittive, un elemento che il gip ha valutato come aggravante nei confronti di Blanco, già sottoposta ai domiciliari per un precedente arresto del 2023.

Oltre a Blanco (classe ’97), il giudice ha definito le pene di altri imputati che avevano scelto il rito abbreviato: a Mario Moscatello 7 anni (richiesta: 10 anni), a Giuseppe Caruso 8 anni e 8 mesi (richiesta: 11 anni e 10 mesi), ad Andrea Mendola 6 anni e 10 mesi (richiesta: 9 anni e 7 mesi), a Francesco Angelino, ex componente della Guardia di Finanza, 5 anni e 4 mesi (richiesta: 8 anni), a Fabio Scuderi 4 anni (richiesta: 4 anni e 4 mesi), a Nicholas Attardo 2 anni per danneggiamento a seguito di incendio (richiesta: 3 anni e 4 mesi).

Dalle intercettazioni e dai video emergeva un quadro di attività costante: dosi nascoste sotto le tegole, consegne rapide con il paniere, passaggi veloci al balcone per evitare controlli. Nella casa utilizzata dal gruppo furono ritrovate tre armi, tra cui una Beretta calibro 9 rubata, una pistola a salve e una “penna-pistola”, insieme a varie munizioni.

Secondo gli investigatori, la presenza femminile non era un dettaglio laterale ma una componente strutturale: donne che gestivano la quotidianità dello spaccio, che mantenevano i contatti con gli acquirenti e che partecipavano attivamente alla logistica dell’attività. Il gip ha riconosciuto questa centralità nella condotta attribuita a Blanco, considerata fra le figure cardine dell’intera operazione.

Il giudice Andrea Migneco depositerà le motivazioni entro 90 giorni. Il collegio difensivo – composto dagli avvocati Antonio Meduri, Natale Vaccarisi, Rosa Campisi, Puccio Forestiere e Salvatore Liotta – valuterà eventuali impugnazioni e i possibili effetti della riforma Cartabia sulla determinazione definitiva delle pene. Gli altri imputati coinvolti nell’inchiesta avevano già optato in precedenza per il patteggiamento o per il giudizio ordinario, tutt’ora in corso.