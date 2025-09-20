Operazione “Bianco Barocco”, attestati di benemerenza per gli agenti protagonisti del blitz

Nella meravigliosa cornice della Sala degli Specchi di Palazzo Ducezio a Noto, ieri il Sindaco della città barocca, Corrado Figura, ha consegnato degli attestati di benemerenza alla Squadra Investigativa del Commissariato di Noto e al dirigente Giuseppe Di Majo per l’importate operazione di P.G. ‘Bianco barocco’ che ha disarticolato proprio nella città netina un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed estorsioni.

Un ulteriore riconoscimento all’impegno della Polizia di Stato per garantire la legalità e la sicurezza.