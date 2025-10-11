Operazione “Gotha IPTV”: il Riesame annulla la misura cautelare per il floridiano coinvolto

Il Tribunale del Riesame di Catania ha annullato l’ordinanza cautelare emessa nei confronti del floridiano coinvolto nella maxi-operazione “Gotha IPTV”, disponendone l’immediata liberazione.

L’uomo, difeso dall’avvocato Antonio Meduri, era finito ai domiciliari insieme ad altri sette indagati nell’inchiesta coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, che aveva portato all’esecuzione di provvedimenti in diverse città italiane – tra cui Catania, Siracusa, Roma e Brescia – e anche all’estero.

Secondo l’accusa, il gruppo avrebbe organizzato un sistema di IPTV illegali per la distribuzione di contenuti protetti da copyright appartenenti a piattaforme come Sky, Dazn, Mediaset, Amazon Prime Video e Netflix, con profitti mensili stimati in milioni di euro.

Il Tribunale del Riesame, dopo l’udienza di discussione, ha accolto le tesi difensive dell’avvocato Meduri, annullando la misura cautelare e disponendo il rilascio immediato del suo assistito.

Le motivazioni del provvedimento saranno depositate entro 45 giorni.