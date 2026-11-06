Operazione Nexus, Boscarino e Carbone restano ai domiciliari. Strazzulla lascia il carcere

Cronaca · Riesame

Nuovi sviluppi nell’inchiesta Nexus sul presunto sistema di corruzione negli appalti pubblici del Comune di Siracusa. Dopo la sospensione per dodici mesi dall’esercizio di pubblici uffici o servizi disposta nei confronti dell’ingegnere comunale Michele Dell’Aira, arrivano le decisioni del Tribunale del Riesame di Catania sulle misure cautelari applicate ad altri tre indagati.

I giudici hanno disposto la scarcerazione del carabiniere Salvatore Strazzulla, sostituendo la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Restano invece sottoposti alla misura domiciliare l’imprenditore edile Massimo Boscarino e l’ex vicepresidente del Consiglio comunale di Siracusa Concetta Carbone, per i quali è stato tuttavia annullato il divieto di comunicazione con terze persone.

Strazzulla, difeso dall’avvocato Giorgio D’Angelo, lascia dunque il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere. Per Boscarino, assistito dall’avvocato Ignazio Galfo del Foro di Modica, e per Carbone, difesa dall’avvocata Sofia Amoddio, la decisione del Riesame modifica le prescrizioni accessorie senza incidere sulla permanenza agli arresti domiciliari.

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I provvedimenti arrivano dopo un altro passaggio dell’inchiesta, quello relativo alla posizione di Michele Dell’Aira, funzionario del Comune di Siracusa nei confronti del quale è stata disposta la sospensione per dodici mesi dall’esercizio di pubblici uffici o servizi. L’amministrazione comunale ha dato esecuzione alla misura attraverso un provvedimento del settore Risorse umane, mentre la difesa dell’ingegnere ha annunciato l’intenzione di impugnare la decisione.

L’operazione Nexus, condotta dalla Digos della Questura di Siracusa e coordinata dai procuratori europei delegati Amelia Luise e Calogero Ferrara, riguarda un presunto sistema di relazioni tra esponenti politico-istituzionali, funzionari pubblici e imprenditori che, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe condizionato l’affidamento e la gestione di lavori pubblici nel territorio siracusano.

Al centro degli accertamenti figurano, in particolare, gli interventi per la realizzazione e l’ampliamento dell’ostello destinato ai lavoratori stagionali di Cassibile, finanziati con risorse europee nell’ambito del progetto ACCA, Azioni di contrasto al caporalato – Emergenza alloggiativa.

Secondo l’ipotesi investigativa, gli affidamenti pubblici sarebbero stati utilizzati per favorire determinate imprese e consolidare rapporti di natura personale, economica e politico-elettorale. Contestazioni che restano al vaglio dell’autorità giudiziaria e rispetto alle quali gli indagati potranno far valere le proprie ragioni nelle successive fasi del procedimento.

Nel corso dell’udienza davanti al Riesame, la Procura europea si era opposta alla revoca della custodia cautelare in carcere per Strazzulla, richiamando in particolare il pericolo di inquinamento probatorio. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto di sostituire la misura con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Per conoscere nel dettaglio le valutazioni dei giudici sarà necessario attendere il deposito delle motivazioni entro 45 giorni.