Operazione Nexus, il Comitato Ortigia: “Consiglio comunale urgente, Italia riferisca”

Attualità · l'indagine

“Le ricostruzioni pubblicate dalla stampa online e cartacea sull’operazione Nexus delineano un quadro di estrema gravità, sul quale è necessario mantenere il massimo rispetto per il lavoro della magistratura e per il principio costituzionale della presunzione di innocenza.”

Così Davide Biondini, portavoce del comitato Ortigia Cittadinanza resistente.

“Ma proprio per questo occorre distinguere con chiarezza il piano penale da quello politico, amministrativo e istituzionale.

Secondo quanto emerge dalle ricostruzioni dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di vari indagati, l’indagine riguarda un presunto sistema di relazioni tra esponenti politici, un tecnico comunale, imprenditori e altri soggetti, che avrebbe potuto incidere sull’affidamento di lavori pubblici.

Concetta Carbone, già assessora della Giunta Italia, eletta nella lista del sindaco e oggi vicepresidente del Consiglio comunale, viene indicata dagli inquirenti come figura di particolare rilievo nell’ipotizzato meccanismo. Le cronache riportano inoltre che, nelle intercettazioni, la stessa Carbone si sarebbe definita “braccio destro del sindaco”. In questo sistema di rapporti emerge anche che alcune delle imprese richiamate nell’inchiesta sarebbero state più volte destinatarie di affidamenti pubblici da parte del Comune di Siracusa, circostanza verificabile attraverso gli atti pubblicati dall’Ente sull’albo pretorio.

Sono circostanze che non consentono ai cittadini di emettere sentenze definitive, ma che impongono alla politica di fornire spiegazioni. Per questo il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente chiede ai consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione, di attivarsi immediatamente per la convocazione urgente di una seduta del Consiglio comunale, invitando il sindaco Francesco Italia a riferire alla città.”

“Non chiediamo processi sommari e non attribuiamo responsabilità penali a nessuno. Chiediamo qualcosa di molto più semplice e, oggi, doveroso: che l’amministrazione renda conto pubblicamente del funzionamento della propria macchina amministrativa. – conclude Biondini – Il Consiglio comunale è il luogo istituzionale in cui queste domande devono essere poste e in cui il sindaco deve poter fornire le proprie risposte.

I cittadini hanno diritto alla massima trasparenza politica e amministrativa e ad avere risposte chiare dall’amministrazione.”