Operazione “Qualunquemente” a Priolo, 11 assoluzioni: anche deputato Auteri ed ex sindaco Rizza

La Corte d’Appello di Catania ha assolto 11 persone coinvolte nell’inchiesta della Procura di Siracusa, denominata Qualunquemente per voto di scambio e concussione. Un giudizio che ribalta quello di primo grado, risalente al 2019, quando il Tribunale di Siracusa condannò 10 imputati, assolvendone 6. Si tratta di una vicenda di oltre 10 anni fa che aveva come epicentro il Comune di Priolo, in quel periodo guidato dal sindaco Antonello Rizza.

Secondo la tesi dei magistrati, l’allora primo cittadino, condannato in primo grado ed assolto in Appello, con la complicità di alcuni assessori e dirigenti comunali, anch’essi assolti in secondo grado avrebbe elargito cospicui sussidi in favore di persone che non avevano i requisiti al fine di ottenere voti nelle elezioni regionali dell’ottobre 2012 e nelle consultazioni amministrative del giugno 2013. Inoltre, per l’accusa, ci sarebbe stato il coinvolgimento di Carlo Auteri, anche lui assolto, attuale deputato regionale della Dc, che, secondo i pm siracusani, avrebbe ottenuto l’organizzazione del Carnevale del 2013 di Priolo grazie ai favori dell’allora sindaco Rizza, guadagnando soldi in più con delle fatture gonfiate.

In realtà, già nel processo di primo grado, davanti al Tribunale di Siracusa, questa tesi accusatoria era stata rigettata dai giudici.

“Dopo 12 anni di battaglie processuali, anche l’ultimo processo che vedeva imputato il sindaco Rizza si è concluso con un verdetto di proscioglimento – le parole degli avvocati Tommaso Tamburino e Domenico Mignosa – la Corte di Appello di Catania ha infatti confermato la legittimità della condotta di Rizza, che è stato assolto da ben tre ipotesi di concussione, tutte fondate su accuse che sono poi risultate destituite di fondamento. Questa sentenza restituisce lustro e dignità al Sindaco Rizza, sia come uomo che come pubblico amministratore.