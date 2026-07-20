Operazione Spiaggia Sicura. Blitz a Marina di Priolo, smantellato un accampamento abusivo

Cronaca · Polizia locale

Proseguono senza sosta i controlli nell’ambito dell’operazione “Spiaggia Sicura”, il piano predisposto per contrastare l’occupazione abusiva del demanio marittimo, tutelare il decoro urbano e garantire la libera fruizione della spiaggia.

Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti sul litorale di Marina di Priolo, dove hanno individuato e smantellato un accampamento abusivo realizzato sull’arenile pubblico.

Durante il blitz sono state rimosse strutture completamente prive di autorizzazione. Gli operatori hanno inoltre sottoposto a sequestro tende utilizzate per il pernottamento e diversi arredi presenti nell’accampamento.

L’operazione si è conclusa con l’identificazione dei responsabili e con l’elevazione delle previste sanzioni amministrative.

Il Comando della Polizia Locale di Priolo Gargallo evidenzia che l’operazione “Spiaggia Sicura” proseguirà per tutta la stagione estiva, con controlli costanti sul litorale, al fine di prevenire ogni forma di occupazione abusiva del demanio marittimo, tutelare l’ambiente e garantire sicurezza, legalità e decoro a beneficio di cittadini e visitatori.

L’Amministrazione comunale, in particolare il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Mare Federica Limeri, rinnova l’invito a tutti i fruitori della spiaggia a rispettare le norme vigenti, ricordando che il litorale è un bene pubblico che deve essere preservato attraverso comportamenti responsabili e rispettosi delle regole.