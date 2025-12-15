“Ora d’aria”, a Siracusa la mostra che racconta il carcere come luogo di rinascita

C’è un momento, anche dietro le sbarre, in cui il tempo si ferma e lo sguardo riesce a vedere oltre il superficiale. Da qui nasce “Ora d’aria”, la mostra che apre uno spiraglio su un mondo spesso invisibile, invitando la comunità a guardare il carcere non come luogo di sola privazione, ma come spazio possibile di relazione, riscatto e seconda possibilità.

La mostra sarà visitabile il 19, 20 e 21 dicembre 2025 in via Pasubio 38A a Siracusa e sarà presentata dalla fotografa Bianca Burgo e dalla cooperativa sociale L’Arcolaio. Un progetto che sceglie di raccontare la vita dei detenuti attraverso le relazioni, le voci e i corpi, piuttosto che attraverso una narrazione stereotipata della detenzione.

Gli scatti fotografici sono stati realizzati all’interno del carcere di Piazza Armerina e restituiscono un’indagine intima e rispettosa, dove il carcere diventa luogo in cui, nonostante tutto, si prova a costruire una nuova possibilità di vita.

Durante l’evento saranno presentate anche le proposte natalizie de L’Arcolaio, realizzate nel laboratorio di produzione alimentare all’interno della Casa Circondariale Cavadonna di Siracusa, insieme ai prodotti dei laboratori sperimentali di ceramica e serigrafia attivi nel carcere di Augusta. Un percorso che prende forma nel concetto di “Cose buone dal carcere”, un’idea semplice ma potente: anche da luoghi che tendiamo a percepire come lontani e negativi possono nascere valore, qualità e bellezza.

In ogni proposta natalizia non ci sono solo prodotti di qualità, sostenibili, equi e gluten-free, ma veri e propri percorsi di riscatto: lavoro che restituisce dignità, competenze che aprono possibilità, responsabilità che diventano futuro.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 19 dicembre alle 18.30.