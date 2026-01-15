Ordigno alla Marina, le reazioni: “Escalation di attentati preoccupante”, “Serve intervento autorità”

L’ennesimo episodio dalla possibile matrice intimidatoria, il secondo che ha colpito la famiglia Borderi, è stato immediatamente condannato dalla politica e dalla comunità siracusana. Un coro all’unisono di solidarietà e vicinanza, da un lato, e di richiesta di un intervento deciso da parte delle autorità.

“Ancora un atto intimidatorio, una nuova notte di paura. Nella notte appena trascorsa un ordigno è stato fatto esplodere e ha distrutto buona parte del locale dei Borderi, in località la Marina. Locale in corso di ristrutturazione e prossimo all’apertura, prevista per la primavera – si legge in una nota di Avs Sinistra Italiana -. I Borderi, a cui rivolgiamo la nostra vicinanza e totale solidarietà, subiscono, nell’arco di pochi giorni, due atti intimidatori, uno più grave dell’altro. In città, inoltre, si registra un significativo ritorno del fenomeno degli atti intimidatori, segnale, inequivocabile, di una recrudescenza della criminalità organizzata. Sappiamo essere altissime le attenzione delle autorità preposte, a partire dalla Prefettura di Siracusa, sulla questione in oggetto. Sentiamo comunque il dovere di chiedere di fare di più, per non lasciare sole le vittime degli atti intimidatori e per rispondere, puntualmente e velocemente, a chi vorrebbe far sprofondare questa provincia in un clima di intimidazione diffusa. Questo territorio, che è attraversato anche da una profonda e sistemica crisi economica, che coinvolge l’apparato industriale e, per cascata, tutti gli altri settori economici, a partire da quello commerciale, non può e non deve essere lasciato solo a combattere contro la criminalità organizzata. Occorre assumere decisioni in grado di rispondere immediatamente ai bisogni e alle esigenze del comparto in crisi, delle vittime degli atti intimidatori e di adottare misure, anche straordinarie se necessario, per contrastare, sul nascere, fenomeni criminali”.

Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, invece, “esprime la più ferma condanna e la totale solidarietà alla famiglia imprenditoriale Bordieri, nuovamente colpita da un vile e gravissimo attentato intimidatorio, il secondo nel giro di una sola settimana. Quanto accaduto non è purtroppo un episodio isolato. Da alcuni mesi, a Siracusa, si registra una preoccupante escalation di attentati e atti intimidatori ai danni di imprenditori e attività produttive del territorio. Un fenomeno che avevamo già denunciato pubblicamente nei mesi scorsi, lanciando un allarme preventivo e chiedendo la convocazione di un Consiglio comunale straordinario e aperto sul tema della sicurezza. Un allarme che, evidentemente, è stato sottovalutato. Oggi la situazione ha superato ogni livello di guardia: il clima che si respira è pericoloso e inaccettabile per una città che vuole dirsi libera, sicura e attrattiva per chi investe e lavora onestamente. È arrivato il momento di interventi urgenti, concreti e coordinati, senza ulteriori ritardi o minimizzazioni. Insieme all’On. Luca Cannata, Fratelli d’Italia metterà in campo ogni sforzo possibile per innalzare il livello di sicurezza in città, rafforzare la presenza dello Stato e dare piena manforte alle Forze dell’Ordine, che quotidianamente operano con professionalità e sacrificio. On. Cannata ha già scritto al Ministro degli interni Piantedosi ed ha interloquito con il Prefetto di Siracusa per chiedere più attenzione al Territorio. Condanniamo con forza questi gesti vili e intimidatori, che mirano a colpire non solo singoli imprenditori, ma l’intero tessuto economico e sociale della nostra comunità. A tutti gli imprenditori colpiti va la nostra vicinanza, il nostro sostegno e l’impegno politico affinché nessuno venga lasciato solo. Siracusa deve reagire con fermezza, unità e determinazione. La legalità e la sicurezza non sono negoziabili”.